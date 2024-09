OL - Besiktas : Le gros avertissement des Turcs

Engagé en Ligue Europa, l’Olympique Lyonnais aura à affronter les Turcs de Besiktas en phase de groupes.

Sensation et surprise de la saison dernière après avoir fini à la sixième place du championnat de France, l’Olympique Lyonnais va disputer la Ligue Europa au cours de cet exercice 2024-2025. L’un des adversaires des Gones a pour nom Besiktas. A plus d’un mois de ce choc, les supporters du club mettent en garde ceux olympiens.

Les supporters de Besiktas avertissent les Lyonnais

A l’instar de l’OGC Nice, l’Olympique Lyonnais a été fixé sur ses adversaires en Ligue Europa cette saison. En effet, le club rhodanien aura à défier Rangers, Francfort, Olympiakos, Fenerbahçe, Ludogorets, Qarabag, Besiktas ou encore Hoffenheim. Le choc avec les Turcs a lieu le 24 octobre prochain au Groupama Stadium. Mais à plus d’un mois de ce choc, les supporters turcs rafraîchissent la mémoire à ceux lyonnais.

Dans un message sur X, le Collectif Ultras Besiktas aux Lyonnais les débordements en marge du quart de finale aller entre l’OL et le Besiktas. « En 2017, Lyon et Beşiktaş s'étaient affrontés. Le match avait été marqué par de nombreux problèmes. Hier, les hooligans de Beşiktaş ont montré qu'ils étaient prêts pour le match du mois prochain », ont écrit les Ultras autour d’une affiche sur laquelle on peut lire : « Êtes-vous prêts, les fans de l’OL ? Round 2 ».

L'article continue ci-dessous

Faut-il rappeler que des incidents et des affrontements avaient eu lieu en avril 2017 entre les Ultras des deux clubs et avaient perturbé le début du match à Lyon, occasionnant plusieurs blessés et un retard de près d’une heure du coup d’envoi.