OL - Aulas : "J'espère vraiment que Memphis va rester longtemps dans la famille OL"

Sur Twitter, le président de l'Olympique Lyonnais a participé à une opération séduction visant à convaincre le Néerlandais de prolonger dans le Rhône.

Victime d'une rupture du ligament antérieur du genou en décembre dernier, Memphis Depay croyait sa saison 2019-20 terminée. Star de l'Olympique Lyonnais, une équipe dont il était le capitaine au moment de sa grave blessure, le Néerlandais profite indirectement de la crise sanitaire actuelle pour préparer au mieux son retour à la compétition. Déjà largement en avance, l'ancien de gagne de précieuses semaines, et pourrait même rejouer en cas de reprise du championnat.

Aulas évoque la situation de Memphis sur Twitter

Avant le confinement et le développement de la pandémie de coronavirus, Memphis Depay avait déjà surpris tout son monde dans le Rhône, lui qui était entré dans la phase finale de sa période de rééducation. Le milieu offensif avait même publié une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle on le voyait effectuer des exercices avec le cuir et s'entrainer intensément. Impressionnant, et surtout idéal pour se mettre les supporters lyonnais encore un peu plus dans la poche.

Justement, ces derniers ont manifesté leur envie de le voir rester à la saison prochaine sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MemphisStayinLyon, en tête des tendances sur Twitter en . Et pour cause, encore sous contrat jusqu'en juin 2021, le Batave n'a toujours pas prolongé son contrat.

Plus d'équipes

Mais que les supporters se rassurent, Jean-Michel Aulas, emblématique président de l'OL, est sur le coup, lequel s'est fendu d'un tweet inspiré ce dimanche. "J'espère vraiment que Memphis va rester longtemps dans la famille OL. Je fais vraiment tout pour cela : Memphis sait ce que je fais pour. J'ai confiance en Memphis", a écrit le dirigeant. Reste à savoir si cela suffira à convaincre le principal intéressé, qui ne devrait pas manquer d'offres alléchantes dans les mois à venir...