Memphis Depay sur la voie du retour

Bonne nouvelle pour l’Olympique Lyonnais et tous ses supporters. Memphis Depay, la star de l’équipe, est entré dans la phase finale de sa période de rééducation. Alors qu’on disait sa saison terminée, le Hollandais vient de retoucher le ballon.

Depay a publié lui-même une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle on le voit effectuer des exercices avec le cuir et s'entrainer intensément. Impressionnant, surtout lorsqu’on sait qu’il a été arrêté il y a à peine deux mois en raison d’une rupture ligament antérieur du genou.

Let them talk while we work.#Godsspeed pic.twitter.com/IRBvgvlEUl