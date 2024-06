Franck Haise à l’OGC Nice, c’est officiel !

L’OGC Nice tient son nouvel entraîneur. Les Aiglons viennent d’officialiser Franck Haise, ce jeudi.

Priorité de l’OGC Nice après la séparation avec Francesco Farioli, Franck Haise vient d’être intronisé nouvel entraîneur des Aiglons pour les prochaines saisons sportives. L’officialisation a été faite, ce jeudi 6 juin 2024, par le club qui terminé à la cinquième place de Ligue 1.

Haise quitte Lens et signe avec Nice

Ciblé par l’Olympique de Marseille et Lille, c’est finalement à Nice que le technicien français a posé ses valises. Le coach de 53 ans quitte les Sang et Or de Lens pour signer chez les Aiglons. A travers un communiqué sur son site internet, ce jeudi 6 juin 2024, l’OGC Nice officialise l’arrivée de son nouvel entraîneur.

« L’OGC Nice est heureux d’annoncer les arrivées de Florian Maurice (Directeur sportif) et Franck Haise (entraîneur) », a indiqué le Gym dans la note officielle publiée sur son site et sur les réseaux sociaux. Mais le club niçois n’a pas mentionné le nombre de bail qu’a paraphé l’ancien coach (intérimaire) du FC Lorient.

De son côté, le natif du Mont-Saint-Aignan se réjouit d’avoir signé dans un club qu’il a souvent affronté dans sa carrière de joueur et d’entraîneur. « Je suis très fier de m’engager avec l’OGC Nice, un club historique que j’ai souvent affronté. Le projet m’a convaincu, tout comme les échanges que j’ai pu avoir avec la Direction du Gym. Nous sommes rapidement tombés d’accord car nous avons envie de très vite nous mettre au travail. Les objectifs sont élevés : à nous de tout mettre en œuvre, collectivement, pour les relever », a déclaré Franck Haise.

Getty

Nouvel entraîneur de Nice, Franck Haise aura pour mission de faire un bon parcours européen avec les Aiglons la saison prochaine. Le Gym, après avoir terminé 5e de Ligue 1, jouera la Ligue Europa la saison 2024-2025, qui s’annonce.