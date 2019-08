Mercato, OL : Jean-Michel Aulas veut Stanley Nsoki (PSG)

Jean-Michel Aulas a indiqué qu'il souhaitait renforcer l'OL avec le jeune Stanley Nsoki.

Jean-Michel Aulas a confié d'une façon assez directe et transparente qu'il aimerait s'attacher les services de Stanley Nsoki, le polyvalent défenseur du .

"On a perdu un latéral gauche... (Ferland Mendy, transféré au , ndlr.) Ce serait pour un prêt. Je n'en sais rien, on va voir", a-t-il expliqué dans des propos relayés par L'Equipe, en marge du tirage au sort de la phase de poules de la . "On verra. C'est le petit Nsoki".

Le dirigeant en a profité pour évoquer le feuilleton Neymar. "Je ne suis pas sûr que ce soit à moi qu'il le dise en priorité. Ils n'étaient pas très loin des dirigeants de Barcelone... Non, je ne sais absolument pas. Evidemment, Nasser, avec qui j'avais dîné à il y a quelques jours lors de la réunion de l'ECA, ne m'a absolument rien dit. Moi, je lui avais parlé d'un joueur que j'aimerais bien faire venir à . Mais pour le moment, il n'y a rien de défini".

L'article continue ci-dessous

Lyon affrontera le Zenith Saint-Petersbourg, et le . "Je pense que c'est le Zenith (qui est favori, ndlr). Parce qu'il nous a toujours battu. Il est champion en titre. J'aurai beaucoup de plaisir à retourner à Saint-Pétersbourg où j'étais avec l'équipe de (durant le Mondial 2018). Benfica est aussi champion du . C'est une équipe où c'est plus partagé sur le plan des résultats, alors que le Zenith, on l'a joué deux fois et on avait perdu les deux. Et Leipzig, on ne connaît pas directement".

"C'est vrai que c'est un tirage qui permet, normalement, si on est à notre valeur, de rivaliser avec les autres. Donc objectif qualification en huitièmes de finale", a conclu un Jean-Michel Aulas "pas heureux mais rassuré".