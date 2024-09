OFFICIEL - Mauricio Pochettino nouveau sélectionneur des Etats-Unis

Dans les coulisses depuis quelques semaines, c’est désormais officiel. Mauricio Pochettino prend les commandes de l’équipe nationale des Etats-Unis.

Parti de Chelsea cet été, Mauricio Pochettino retrouve du service. Annoncé proche de la sélection nationale des Etats-Unis, le technicien argentin vient d’être officiellement nommé. Il dirigera les Américains pour la prochaine Coupe du monde qu’ils accueillent.

Pochettino sélectionneur des Etats-Unis

Cette nuit du mardi 10 à mercredi 11 septembre 2024, les Etats-Unis ont été accrochés par la Nouvelle-Zélande (1-1) à l’occasion d’un match amical. A quelques heures du coup d’envoi, la Fédération américaine du football a annoncé la bonne nouvelle aux supporters des Bleu, blanc et rouge.

« La Fédération américaine de football a nommé Mauricio Pochettino comme nouvel entraîneur-chef de l'équipe nationale masculine des États-Unis. Pochettino, 52 ans, est un manager expérimenté et très respecté qui a connu des succès dans plusieurs grands clubs européens, dont Tottenham Hotspur, le Paris Saint-Germain et Chelsea. Connu pour sa capacité à bâtir des équipes au style de jeu dynamique, il prendra désormais la tête de l'USMNT, apportant sa vaste expérience et son sens tactique pour mener l'équipe à la Coupe du Monde de la FIFA 2026 sur son sol natal », a indiqué la Fédération dans un communiqué sur son site officiel.

Pochettino justifie le choix USA

L’ancien coach du Paris Saint-Germain, qui a assisté au match nul de cette nuit, dirigera son premier match en octobre à la tête de la Team USA. L’entraîneur argentin a envie de gagner des trophées avec les Stars and Stripes.

« La décision de rejoindre l'US Soccer n'était pas seulement une question de football pour moi, c'était aussi une question de chemin parcouru par cette équipe et ce pays. L'énergie, la passion et la soif de réaliser quelque chose de vraiment historique ici, ce sont ces choses qui m'ont inspiré. L'opportunité de diriger l'équipe nationale masculine des États-Unis, devant des fans qui sont tout aussi passionnés que les joueurs, est quelque chose que je ne pouvais pas laisser passer. Je vois un groupe de joueurs plein de talent et de potentiel, et ensemble, nous allons construire quelque chose de spécial dont toute la nation pourra être fière », a déclaré le nouveau sélectionneur des Yanks.