Pochettino, le surprenant point de chute

L’ancien entraîneur de l’Espanyol, Mauricio Pochettino, n’a pas connu une année fructueuse à Chelsea la saison dernière

,Un club qu'il a quitté cet été après une seule saison qui s’est terminée en milieu de tableau. Cependant, il ne lui a pas fallu longtemps pour retrouver du travail.

Selon Fabrizio Romano, Pochettino a accepté un accord pour prendre la relève en tant qu’entraîneur-chef de l’équipe nationale masculine des États-Unis. L’ancien entraîneur de l’Espanyol, de Tottenham Hotspur et du Paris Saint-Germain signera un contrat de deux ans avec l’USMNT, qui le verra diriger leur Coupe du monde à domicile en 2026.

Ces dernières années, Pochettino a été fortement lié à un retour au football espagnol, le Real Madrid et Barcelone étant tous deux à divers moments intéressés par lui. Cependant, un passage infructueux au PSG, où il a eu Lionel Messi, Neymar Junior et Kylian Mbappe, et son incapacité à arrêter le déclin de Chelsea, ont vu sa valeur en prendre un coup ces dernières années, alors qu’il était considéré comme l’un des meilleurs du jeu.