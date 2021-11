OFFICIEL : Manchester United nomme Rangnick comme entraîneur intérimaire

Manchester United a confirmé la nomination de Ralf Rangnick comme entraîneur intérimaire, l'Allemand de 63 ans revenant sur le banc de touche après avoir été directeur des sports et du développement du club russe de Lokomotiv Moscou. Les Red Devils ont mis en place un autre technicien après s'être séparés d'Ole Gunnar Solskjaer, qui avait lui-même été invité à intervenir au pied levé en décembre 2018.

MU : Rangnick a déjà une mission pour le mercato

Le vainqueur du triplé en 1999 ayant payé le prix de son inconstance à Old Trafford, l'ex-entraîneur du RB Leipzig, Rangnick, a été chargé de prendre la barre du navire jusqu'à la fin de la campagne 2021-22. Le contrat de Rangnick en tant que manager est de six mois jusqu'à la fin de la saison, et il est entendu qu'il s'est vu offrir un rôle de consultant de deux ans, ce qui a été déterminant dans sa décision de venir à Old Trafford.

Six mois sur le banc de touche puis deux ans comme consultant

Des sources indiquent que l'Allemand n'était pas aussi intéressé par le poste lorsqu'il s'agissait d'un rôle à court terme de six mois, mais l'offre de rester et d'utiliser son expertise pour aider ceux qui sont plus haut dans la structure du football après la fin de la saison est quelque chose qui l'a séduit. Selon les informations de GOAL, Manchester United n'a pas eu à payer de compensation au Lokomotiv Moscou, bien que Rangnick n'ait signé qu'un contrat de trois ans avec eux cet été.

Il n'a pas encore été confirmé quand Rangnick sera sur le banc de touche pour son premier match en tant que manager. Manchester United accueille Arsenal à Old Trafford jeudi, mais l'Allemand attend toujours son visa de travail, dont la procédure d'obtention est devenue plus longue et plus compliquée depuis le Brexit. S'il n'arrive pas à temps, son premier match officiel en tant qu'entraîneur sera contre Crystal Palace ce week-end.

Manchester United se donne du temps pour trouver son entraîneur pour la saison prochaine

Alors que Rangnick prend les rênes pour le moment, avec Manchester United, huitième de Premier League et à 12 points du leader, un manager permanent est toujours recherché. GOAL a appris que l'ancien entraîneur de Tottenham, Mauricio Pochettino, qui est maintenant en France avec le Paris Saint-Germain, reste l'option préférée du conseil d'administration d'Old Trafford. Il est entendu que l'Argentin aurait été ouvert à un retour au football anglais au milieu de la saison, mais ses employeurs de Ligue 1 sont réticents à négocier un accord à ce stade.

Les Red Devils ont été contraints d'examiner une liste d'options alternatives, y compris l'ancien entraîneur du FC Barcelone, Ernesto Valverde. Ils ont maintenant trouvé leur homme en la personne de Rangnick, un entraîneur tenu en haute estime par Jürgen Klopp et Julian Nagelsmann, qui a accepté un contrat à court terme après s'être vu offrir la possibilité de rester en tant que consultant une fois sa période d'intérim terminée.

Au cours de sa carrière d'entraîneur, Rangnick a dirigé cinq clubs en Bundesliga, dont Schalke et le RB Leipzig. C'est avec Schalke qu'il a connu le plus de succès, en terminant vice-champion d'Allemagne lors de la saison 2004-2005, tandis qu'il a remporté le DFB-Pokal et la DFL-Supercup en 2011. En 2012, Rangnick est devenu directeur du football du RB Leipzig et du Red Bull Salzburg et a joué un rôle important en aidant le premier à passer de la quatrième division du football allemand à la Bundesliga. Le rôle le plus récent de Rangnick a été occupé par le Lokomotiv Moscou, club de première division russe, où il a été nommé en juillet 2021.