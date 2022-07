OFFICIEL : Le Bayern Munich s'offre Mathys Tel

Mathys Tel est la cinquième recrue du Bayern Munich. Le club allemand a mis une somme importante pour s'offrir l'espoir français.

C'était dans l'air du temps depuis plusieurs semaines, c'est désormais officiel : Mathys Tel est un joueur du Bayern Munich. Formé au Stade Rennais, le grand espoir du club breton va franchir un cap et s'offre un énorme challenge dans sa jeune carrière. Ce mardi, le Bayern Munich a confirmé la signature de l'attaquant Mathys Tel.

"Tel a une belle carrière devant lui"

L'attaquant de 17 ans arrive en Bavière en provenance du Stade rennais. Les deux clubs l'ont officiellement annoncé mardi. Auparavant, le champion d'Allemagne avait trouvé un accord avec Rennes pour l'arrivée de Tel. Le Français rejoindra le FCB pour une indemnité de transfert d'un peu moins de 30 millions d'euros, y compris les éventuels bonus.

De Montrouge au Bayern Munich en trois ans... l'ascension fulgurante de Mathys Tel

"Le FC Bayern a signé Mathys Tel. L'international junior français de 17 ans passe du Stade rennais aux champions d'Allemagne", a annoncé le communiqué du Bayern Munich pour officialiser la nouvelle. "Mathys Tel est l'un des plus grands talents d'Europe, un attaquant très rapide, techniquement fort et polyvalent [...] Bien sûr que Mathys a besoin de temps maintenant, il a besoin d'engagement et de rythme. Nous sommes tous convaincus qu'il a une belle carrière devant lui et qu'il aidera notre équipe", a analysé Hasan Salihamidžić le directeur sportif du Bayern Munich.

Un rôle important dans la rotation dès sa première saison ?

"Le FC Bayern est l'une des meilleures équipes du monde. Je suis très heureux de relever ce formidable défi et je donnerai tout pour ce club. Les entretiens avec Hasan Salihamidzic et les responsables du FC Bayern m'ont beaucoup impressionné et m'ont rapidement fait prendre conscience que je voulais absolument aller à Munich", s'est réjoui le jeune attaquant de 17 ans.

VIDEO | Bayern - Nagelsmann : "Tel peut devenir l'un des meilleurs attaquants"

Le jeune talent offensif français est la cinquième recrue du FC Bayern cet été, après Sadio Mané, Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui et Matthijs de Ligt. Mathys Tel pourrait même avoir un rôle dans la rotation du Bayern Munich dès sa première saison en Bavière suite au départ de Robert Lewandowski qui n'a pas vraiment été remplacé par un numéro neuf de métier.

D'autant plus que Julian Nagelsmann nourrit de grandes ambitions pour le jeune attaquant du Stade Rennais qu'il compte, à terme, faire jouer en numéro neuf. "C'est un très jeune joueur très talentueux. Il peut jouer à différents postes devant, en position d'avant-centre ou sur les côtés. Il est très rapide, fort avec son corps. Il protège bien le ballon dos au but. Il est également doué pour les courses en profondeur", a indiqué l'entraîneur bavarois lors de la tournée américaine.

"J'espère qu'il s'intègrera au groupe le plus vite possible. Il peut marquer quelques buts. Ce n'est pas une sorte de coup d'éclat. Je pense que c'est normal qu'on parle de son âge, de son expérience et du monde professionnel. Il pourrait, un jour, être l'un des meilleurs attaquants. C'est notre objectif en tout cas", a conclu Julian Nagelsmann. Alors qu'il n'a joué que 50 minutes en Ligue 1, Mathys Tel rejoint l'un des plus grands clubs d'Europe et va devoir confirmer toutes les attentes placées en lui.