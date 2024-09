OFFICIEL - La Liga dévoile la date du Clasico

La date du Clasico aller entre le Real Madrid et le Barça est désormais connue.

La Liga continue de battre son plein depuis le début de la saison, le 16 août dernier. Le championnat espagnol enchaine d’ailleurs les rencontres et est déjà à sa septième journée. Mais si le programme des matchs est connu d’avance, celui du plus important est souvent gardé secret par la Ligue espagnole. Il s’agit bien évidemment du Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone dont la date du match aller vient d’être dévoilée par la Liga.

Le Clasico aller programmé au 26 octobre

Ce n’est pas seulement le match le plus attendu en Espagne. C’est tout simplement le choc le plus attendu et le plus suivi de la planète football. Le Clasico entre le Real Madrid et le Barça va encore offrir au moins deux confrontations alléchantes et bouillantes cette saison. La date de la première vient d’être dévoilée par la Ligue espagnole, ce mardi, avec une petite surprise.

La Liga annonce en effet que le Clasico aller entre le Real et Barcelone aura lieu le samedi 26 octobre prochain au Santiago Bernabéu. Cependant, à l’inverse des campagnes précédentes, ce premier Clasico de la saison se tiendra à 21h. La Liga avait l’habitude de programmer le match dans l’après-midi aux environs de 16h afin de faciliter la retransmission du Clasico en Asie. Ce qui ne sera pas le cas cette saison, du moins, pour le match aller.

Real Madrid – Barça, la bataille du titre est déjà lancée

C’est donc le Real Madrid qui va recevoir le premier Clasico de la saison dans son enceinte du Santiago Bernabéu. D’ici-là, le club madrilène devra suivre le rythme du Barça (1e, 18pts) qui réalise un sans-faute en ce début de saison en Liga (6 victoires en 6 matchs). Le Real (2e, 14pts) pourrait même réduire l’écart entre les deux en cas de victoire contre le Deportivo Alaves, ce mardi (21h).

Quant au Barça, il pourra poursuivre sur sa lancée face à Getafe, mercredi (21h). Le mano-a-mano entre les deux géants de Liga est donc lancé jusqu’au 26 octobre prochain. Le Clasico aller va même être précédé d’un choc du Real Madrid contre le Borussia Dortmund ainsi que des retrouvailles de Hansi Flick et du Barça face au Bayern Munich en Ligue des Champions.