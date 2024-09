Real Madrid - Alaves : Le choix radical d'Ancelotti pour Mbappé

L’entraineur du Real Madrid a pris une décision radicale à l’endroit de Kylian Mbappé pour le match contre Alaves, mardi.

Le Real Madrid reçoit le Deportivo Alaves mardi soir à l’occasion de la septième journée de Liga. Une rencontre qui a tout l’air d’être épineuse pour le club madrilène qui n’a plus droit à l’erreur. Par ailleurs, Carlo Ancelotti est attendu pour la titularisation ou non de Kylian Mbappé comme à l’accoutumée. Une question sur laquelle le technicien italien a déjà tranché dans sa compo contre Alaves.

Le Real Madrid va faire tourner face à Alaves

2e de Liga, le Real Madrid (14pts) est déjà distancé par le Barça (1er, 18pts) qui a remporté tous ses six matchs de championnat. Le club madrilène n’a donc plus le droit lâcher des points cette saison comme ce fut le cas contre Majorque (1-1) et Las Palmas (1-1). En plus, le Real Madrid doit se mettre en confiance à quelques jours du derby madrilène contre l’Atlético Madrid. Ce match, justement, a contraint Carlo Ancelotti à faire tourner contre Alaves ce mardi avec une grosse décision à l’endroit de Kylian Mbappé.

Carlo Ancelotti innove en défense

Contrairement aux deux derniers matchs, le Real Madrid devrait revenir au 4-3-3 face au Deportivo Alaves, ce soir. Si Thibaut Courtois reste intouchable dans les buts, il y aurait du changement dans l’arrière-garde madrilène. Sans Dani Carvajal, absent pour des raisons musculaires, Carlo Ancelotti devrait s’appuyer sur Lucas Vasquez pour tenir le flanc droit de la défense alors que Ferland Mendy sera bien présent à gauche. Dans l’axe, Antonio Rudiger devrait retrouver sa place aux côtés d’Eder Militao.

Le choix fort d’Ancelotti pour Kylian Mbappé

Des changements, il y en aura également au milieu de terrain. Dans le groupe, malgré un problème à l’épaule, Jude Bellingham devrait démarrer sur le banc. Ainsi, Luka Modric, Aurélien Tchouameni et Federico Valverde devraient animer l’entrejeu du Real Madrid contre Alaves, ce soir. En attaque, Carlo Ancelotti a pris une décision forte pour Kylian Mbappé. Titulaire lors de toutes les rencontres de la saison, l’international français devrait être ménagé ce mardi, à l’image de Vinicius lors de la victoire contre l’Espanyol Barcelone, samedi (4-1). Même s’il y a eu des doutes sur sa titularisation ces dernières heures, c’est bien Endrick qui devrait débuter en attaque aux côtés de Vinicius Junior et Rodrygo.

La compo attendue du Real Madrid contre Alaves

Courtois, Lucas Vazquez, Rudiger, Militao, Mendy - Tchouameni, Valverde, Modric - Vinicius, Rodrygo, Endrick