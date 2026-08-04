L'Union des associations européennes de football, l'UEFA, a instauré de nouveaux changements qui seront appliqués dans ses trois compétitions la saison prochaine.

Selon le journal « Mundo Deportivo », l'UEFA a informé l'ensemble des fédérations et des clubs européens de deux changements très importants pour la nouvelle saison en Ligue des champions, en Ligue Europa et en Ligue Europa Conférence.

Le premier changement mérite particulièrement d'être mentionné, car il concerne le système des cartons lors de la phase de groupes des trois compétitions.

La réglementation actuelle prévoit que, dès la phase de groupes, les joueurs et le staff technique sont sanctionnés d'une suspension pour le match suivant de la compétition après avoir reçu trois cartons jaunes n'entraînant pas d'expulsion, puis une suspension supplémentaire est infligée pour chaque carton jaune individuel ultérieur (soit le cinquième, le septième, le neuvième, etc.).

Avec la mise en place du système de phase de groupes la saison dernière, le nombre de matchs dans cette phase est passé de six à huit rencontres par équipe, aussi bien en Ligue des champions qu'en Ligue Europa, ce qui a modifié le rapport entre les cartons et les matchs et a accru de manière disproportionnée le risque de suspension résultant de l'accumulation de cartons jaunes.

C'est pourquoi, à partir de cette saison, le seuil minimal de suspension a été relevé de trois à quatre cartons jaunes, et toute suspension ultérieure restera applicable après deux cartons jaunes supplémentaires, comme auparavant. Dans ce cas, il s'agit des sixième, huitième et dixième cartons jaunes. Et étant donné la possibilité pour les joueurs de signer dans des clubs engagés dans différentes compétitions durant la période de transferts hivernale, cette même mesure a été appliquée à la Ligue Europa Conférence.

Le nouvel article 63.2 des règlements de la Ligue des champions, de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence stipule ce qui suit : « À partir du premier match de la phase de ligue, les joueurs et les membres du staff technique sont suspendus pour le match suivant de la compétition après avoir reçu quatre cartons jaunes n'ayant pas donné lieu à un carton rouge, ainsi qu'après tout carton jaune ultérieur portant le numéro six ou huit, etc. »

Les horloges des stades et le temps additionnel

L'autre changement concerne les horloges des stades. Jusqu'à présent, il était interdit aux organisateurs des matchs d'afficher le temps écoulé après la fin du temps réglementaire de chaque mi-temps, ainsi que pendant les prolongations.

Il s'agit d'une règle ancienne qui remonte à une époque où les matchs n'étaient pas suivis directement dans le stade via les appareils mobiles, et où l'utilisation des images dans les zones techniques entourant le terrain était interdite.

Compte tenu des évolutions technologiques et réglementaires de ces dernières années, cette règle est devenue obsolète. Et afin d'adapter le cadre réglementaire à la nouvelle réalité, la clause standard a été modifiée dans l'ensemble des règlements des compétitions de l'Union des associations européennes de football comme suit : « Les horloges des stades peuvent être utilisées pour indiquer le temps écoulé ou le temps restant. »

Auparavant, elle stipulait : « à condition qu'elles s'arrêtent à la fin du temps réglementaire de chaque mi-temps, soit après 45 et 90 minutes respectivement. Cette clause s'applique également en cas de prolongation (soit après 105 et 120 minutes). »

Et désormais : « Le temps additionnel de chaque mi-temps doit être indiqué en minutes additionnelles, et non comme un temps de jeu continu (soit 45 + x, 90 + y). Il en va de même en cas de prolongation (105 + x, 120 + y). »