OFFICIEL, l’OL tient son nouveau directeur général !

C’est fait. L’Olympique Lyonnais a désormais un directeur général au sein du club.

En crise depuis le début de la saison sportive en cours, l’Olympique Lyonnais veut retrouver ses marques. Le club vient d’avoir son nouveau Chief Executive Officer (CEO).

Lyon retrouve du sourire

En difficultés pour confirmer sur le terrain depuis le début de la campagne sportive en cours, l’Olympique Lyonnais a retrouvé du sourire le weekend écoulé. Contraint au partage des points le FC Metz (1-1) lors de la onzième journée, Lyon était en déplacement au Roazhon Park pour affronter le Stade Rennais, dimanche, dans le cadre de la douzième journée du championnat de France.

En effet, Fabio Grosso, qui a pris les commandes de la formation rhodanienne après le limogeage de Laurent Blanc, a donné du sourire aux supporters de l’Olympique Lyonnais à Rennes. Sans victoire depuis le début de la Ligue 1, les Gones se sont offert leur première victoire de la saison en s’imposant sur la plus petite des marges (0-1) devant les Rouge et Noir. Mais l’OL reste lanterne rouge du championnat avec 7 points au compteur.

Getty

Un nouveau CEO pour l’OL

Si le club traverse un des pires moments de son existence, le président de l’Olympique Lyonnais, John Textor, et ses collaborateurs travaillent pour que l’OL retrouve ses esprits. En effet, ce vendredi, à travers son site internet, le club rhodanien annonce la nomination de Laurent Prud'homme comme nouveau directeur général.

« L'Olympique Lyonnais SASU, filiale à 100% de l'Olympique Lyonnais Groupe, et son président John Textor sont très heureux d'annoncer le futur recrutement de Laurent Prud'homme en qualité de Directeur Général salarié de l'Olympique Lyonnais », indique la note de l’Olympique Lyonnais.

Quelles tâches pour Laurent Prud’homme ?

Dans son communiqué, l’Olympique Lyonnais a précisé les tâches qui seront pour l’ancien CEO du groupe L’Equipe. « Laurent Prud'homme sera responsable de la direction et de la gestion de toutes les opérations courantes de l'Olympique Lyonnais, sous la responsabilité directe de John Textor. Les décisions finales sur les questions liées au football continueront à être prises par John Textor ; le département football de l'Olympique Lyonnais (y compris l'entraîneur/manager et le futur directeur sportif) sera toutefois directement rattaché à Laurent Prud'homme. Il sera par ailleurs, le principal interlocuteur de l'OL auprès des autorités gouvernementales, publiques, administratives et sportives, telles que la LFP, l'UEFA, les élus locaux et le gouvernement français », détaille l’OL.

Getty Images

Président de l’Olympique Lyonnais, John Textor croit en la qualité de l’ancien du groupe Canal +. L’homme d’affaires américain estime qu’il amènera le club à réussir. « Je suis convaincu que nous avons trouvé la personne idéale pour mener à bien le beau projet de diriger l'Olympique Lyonnais et je suis très heureux que Laurent nous rejoigne et qu'il ait, en tant que Lyonnais et fan du club, décidé d'y consacrer son nouveau projet professionnel. En tant que Président du club, je suis très fier de notre capacité à attirer des talents comme Laurent et de ce que cela peut signifier pour l'OL dans les années à venir », a déclaré le président de l’OL.

Faut-il noter que Laurent Prud’homme prend fonctions à partir de l’année 2024.