Lyon : De nouvelles pistes explorées pour la succession de Laurent Blanc

Alors que Laurent Blanc devrait être limogé dans les prochains jours, Lyon cherche son futur entraîneur. D’autres nouvelles pistes sont sur la table.

C’est un secret de polichinelle. Même s’il demeure à l’heure actuelle l’entraineur de l’OL, Laurent Blanc devrait être éjecté dans les prochains jours. John Textor, le propriétaire du club rhodanien, ne compte plus sur le technicien français. Il est au four et au moulin pour trouver un nouvel entraîneur.

Glasner dans le doute

Plusieurs pistes ont été déjà étudiées par John Textor afin de trouver un nouvel entraîneur pour son club. Après l’échec Graham Potter, l’homme d’affaires américain s’est rendu personnellement en Autriche la semaine dernière pour rencontrer Oliver Glasner pour lui proposer le poste d’entraîneur de l’OL. Alors que ce dernier réfléchit toujours à la proposition lyonnaise, il est désormais tenté par le poste de sélectionneur de l’Allemagne après le limogeage de Hansi Flick. Le technicien de 49 ans est sur la liste des prétendus successeur de l’ex entraîneur du Bayern Munich et s'éloigne davantage de Lyon.

Gattuso et Beye approchés

Aux dernières nouvelles, Textor penserait à Gennaro Gattuso pour remplacer Blanc. Mais comme le révèle Foot Mercato, le technicien italien n’a pas encore reçu d'offres concrètes de la part du dirigeant lyonnais.

Autre piste activée, celle menant à Habib Beye.Selon l’Equipe, l’actuel entraîneur du Red Star a été auditionné par Textor ces derniers jours. Mais le sénégalais qui affectionne un football tourné vers l’avant n’a pas de bon de sorties de ses dirigeants. Ces derniers qui entretiennent de bonnes relations avec Textor ne comptent pas le laisser partir.