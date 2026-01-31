Mercato, un nouvel attaquant débarque à Lyon

L’Olympique Lyonnais n’a pas attendu la dernière minute pour agir, mais il a dû se montrer inventif. À la recherche d’un avant-centre capable de sécuriser la seconde partie de saison, le club rhodanien a longtemps avancé à couvert. Entre paris sur la jeunesse, départs non anticipés et nécessité de rester compétitif sur plusieurs tableaux, la direction lyonnaise a finalement tranché. Un renfort offensif est en route, avec l’ambition d’apporter de l’expérience immédiate et de nouvelles solutions à Paulo Fonseca, dans un contexte sportif toujours aussi exigeant.
L’OL contraint d’ajuster sa stratégie offensive
L’hiver lyonnais a déjà été animé. Avec l’émergence de Noah Nartey et l’impact immédiat d’Endrick, auteur de quatre buts depuis son arrivée, l’OL a montré qu’il pouvait encore surprendre sur le marché. Mais derrière ces motifs de satisfaction, le départ de Georges Mikautadze, que le club aurait aimé conserver, a laissé un vide en pointe. La solution Martín Satriano, arrivé en prêt avec option d’achat, n’a pas convaincu : seulement trois buts en 19 matches pour l’Uruguayen, rapidement écarté des plans et cédé à Getafe cet hiver. Dès lors, Paulo Fonseca a insisté pour renforcer son secteur offensif, conscient de ses limites actuelles : « Nous n’avons pas tant de solutions. Nous travaillons pour faire venir encore un joueur. »
Malgré les bonnes prestations des jeunes Alejandro Gomes Rodríguez et Rémi Himbert en Ligue Europa, notamment face au PAOK Salonique, Paulo Fonseca souhaitait un profil différent. L’entraîneur lyonnais cherchait un attaquant plus aguerri, capable d’entrer immédiatement dans la rotation et de soulager Endrick sur la durée. L’OL a donc accéléré dans les dernières heures du mercato hivernal, explorant des pistes à l’étranger pour trouver un numéro 9 disponible rapidement et à coût maîtrisé.
C’est dans ce contexte que la piste grecque a pris de l’épaisseur. Selon la presse locale, les dirigeants lyonnais Roman Yaremchuk, dont la situation sportive s’était nettement compliquée à l’Olympiacos. En manque de temps de jeu et désormais devancé dans la hiérarchie, l’international ukrainien cochait plusieurs cases recherchées par l’OL : expérience européenne, disponibilité immédiate et acceptation d’un rôle de rotation. Les discussions ont rapidement abouti, preuve de la volonté du club de ne pas rester passif.
L’OL mise sur Roman Yaremchuk
Roman Yaremchuk (30 ans) arrive donc en prêt en provenance de l’Olympiacos, où il ne figurait plus dans les plans de José Luis Mendilibar. Devancé par Ayoub El Kaabi et Mehdi Taremi, Roman Yaremchuk sort d’une première partie de saison contrastée, avec quatre buts inscrits en 16 matches, tous en Coupe de Grèce. Un bilan modeste, mais à nuancer par son temps de jeu et son rôle secondaire.
Roman Yaremchuk dispose néanmoins d’un CV solide. International ukrainien à 65 reprises pour 17 buts, l’attaquant a connu plusieurs championnats majeurs, passant notamment par Benfica, Bruges et Valence. Pour l’OL, miser sur Roman Yaremchuk, c’est faire le choix d’un joueur rompu aux joutes européennes, capable d’apporter de la profondeur, du jeu dos au but et une alternative crédible à Endrick dans un calendrier chargé.
Les coulisses de l’accord de l’OL et Roman Yaremchuk
Tout s’est accéléré en fin de semaine. D’après Sport24 repris par Foot Mercato, l’accord est total pour un prêt de Roman Yaremchuk jusqu’à la fin de la saison. RMC Sport révèle, de son côté, que le joueur est déjà à Lyon où il devrait passer sa visite médicale dans les prochaines heures, avant de parapher son contrat dans la foulée. Le prêt serait assorti d’une option d’achat estimée entre 4 et 5 millions d’euros, un montant jugé raisonnable par la direction lyonnaise au regard de l’expérience du joueur.
À court terme, Roman Yaremchuk doit permettre à l’OL d’étoffer son effectif offensif et de rester compétitif sur tous les fronts. Engagé en Ligue 1, en Ligue Europa et en Coupe de France, le club avait besoin de solutions supplémentaires pour éviter l’essoufflement. À 30 ans, Roman Yaremchuk s’apprête à découvrir le championnat de France pour les six prochains mois, avec l’objectif clair de relancer sa dynamique personnelle tout en rendant service au collectif lyonnais.