Mercato, un nouvel attaquant débarque à Lyon

L’hiver lyonnais a déjà été animé. Avec l’émergence de Noah Nartey et l’impact immédiat d’Endrick, auteur de quatre buts depuis son arrivée, l’OL a montré qu’il pouvait encore surprendre sur le marché. Mais derrière ces motifs de satisfaction, le départ de Georges Mikautadze, que le club aurait aimé conserver, a laissé un vide en pointe. La solution Martín Satriano, arrivé en prêt avec option d’achat, n’a pas convaincu : seulement trois buts en 19 matches pour l’Uruguayen, rapidement écarté des plans et cédé à Getafe cet hiver. Dès lors, Paulo Fonseca a insisté pour renforcer son secteur offensif, conscient de ses limites actuelles : « Nous n’avons pas tant de solutions. Nous travaillons pour faire venir encore un joueur. »

Malgré les bonnes prestations des jeunes Alejandro Gomes Rodríguez et Rémi Himbert en Ligue Europa, notamment face au PAOK Salonique, Paulo Fonseca souhaitait un profil différent. L’entraîneur lyonnais cherchait un attaquant plus aguerri, capable d’entrer immédiatement dans la rotation et de soulager Endrick sur la durée. L’OL a donc accéléré dans les dernières heures du mercato hivernal, explorant des pistes à l’étranger pour trouver un numéro 9 disponible rapidement et à coût maîtrisé.

C’est dans ce contexte que la piste grecque a pris de l’épaisseur. Selon la presse locale, les dirigeants lyonnais Roman Yaremchuk, dont la situation sportive s’était nettement compliquée à l’Olympiacos. En manque de temps de jeu et désormais devancé dans la hiérarchie, l’international ukrainien cochait plusieurs cases recherchées par l’OL : expérience européenne, disponibilité immédiate et acceptation d’un rôle de rotation. Les discussions ont rapidement abouti, preuve de la volonté du club de ne pas rester passif.