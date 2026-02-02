Roman Yaremchuk à l’OL, c’est bouclé !

Le puzzle offensif lyonnais prend forme. Roman Yaremchuk s’apprête à poser ses valises dans le Rhône pour les six prochains mois. L’attaquant ukrainien de 30 ans, actuellement sous contrat avec l’Olympiakos, va rejoindre l’OL sous la forme d’un prêt. Selon les informations de Foot Mercato, tout est finalisé. La visite médicale aurait même déjà eu lieu après sa présence remarquée à Lyon ce dimanche.

L’accord prévoit une option d’achat fixée à 4 millions d’euros, sans caractère obligatoire. Un montage souple, pensé pour répondre à un besoin immédiat sans engager l’avenir à l’aveugle.