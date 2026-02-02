Goal.com
FBL-GREEK CUP-OLYMPIACOS-OFIAFP
Patrick Tchanhoun

Roman Yaremchuk à l’OL, c’est bouclé !

Un visage aperçu à Lyon, une visite médicale discrète et un accord déjà ficelé : l’OL tient son nouvel atout offensif.

L’Olympique Lyonnais n’a pas tardé à boucler l’un de ses dossiers prioritaires du mercato. En quête de solutions devant, le club rhodanien a trouvé le profil qu’il cherchait depuis plusieurs semaines.

  • FC Barcelona v Olympiacos FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    L’OL sécurise un renfort offensif expérimenté

    Le puzzle offensif lyonnais prend forme. Roman Yaremchuk s’apprête à poser ses valises dans le Rhône pour les six prochains mois. L’attaquant ukrainien de 30 ans, actuellement sous contrat avec l’Olympiakos, va rejoindre l’OL sous la forme d’un prêt. Selon les informations de Foot Mercato, tout est finalisé. La visite médicale aurait même déjà eu lieu après sa présence remarquée à Lyon ce dimanche.

    L’accord prévoit une option d’achat fixée à 4 millions d’euros, sans caractère obligatoire. Un montage souple, pensé pour répondre à un besoin immédiat sans engager l’avenir à l’aveugle.

  • NAC Breda v Olympiacos - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Un parcours récent en quête de stabilité

    Depuis l’été 2024, Yaremchuk évoluait en Grèce après des expériences sans éclat à Benfica puis au Club Bruges. À l’Olympiakos, l’Ukrainien n’a jamais vraiment trouvé sa place dans la hiérarchie offensive. La concurrence d’Ayoub El Kaabi et de Mehdi Taremi a réduit son temps de jeu, malgré des statistiques honnêtes : 4 buts et 1 passe décisive en 16 matchs.

    Quart de finaliste de l’Euro 2020 avec l’Ukraine, l’attaquant conserve une réputation solide sur le plan physique et dans le jeu aérien. Un profil rare, qui manquait clairement à l’effectif lyonnais, même si l’arrivée d’Endrick fait un grand bien aux Rhodaniens.

  • Paulo Fonseca LioneGetty Images

    Le choix assumé de Paulo Fonseca

    Ce recrutement ne doit rien au hasard. Paulo Fonseca apprécie depuis longtemps le registre de Yaremchuk. Sa capacité à jouer dos au but, à peser sur les défenses et à libérer des espaces colle parfaitement aux besoins actuels de l’OL. Dans un calendrier chargé, le staff voulait une option fiable, capable d’absorber les efforts sans déséquilibrer le collectif.

    Engagé sur trois tableaux – Ligue 1, Ligue Europa et Coupe de France – Lyon devait impérativement étoffer son secteur offensif pour éviter l’usure.

  • FBL-GREEK CUP-OLYMPIACOS-OFIAFP

    Une opportunité gagnant-gagnant

    Pour Yaremchuk, cette arrivée en France ressemble à un tournant. À 30 ans, il découvre un nouveau championnat avec l’envie claire de relancer sa trajectoire. Pour l’OL, le risque reste mesuré. Le prêt offre une solution immédiate, sans contrainte lourde à long terme.

    Si l’alchimie prend, l’option d’achat existe. Sinon, chacun poursuivra sa route. Mais à court terme, Lyon gagne un attaquant prêt à jouer, et c’est exactement ce que cherchait le club.

