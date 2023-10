OFFICIEL, John Textor limoge encore un autre entraîneur

Ça ne va pas s’arrêter sur Laurent Blanc. Après le technicien français, John Textor vient de virer un autre coach.

Président de l’Olympique de Marseille, John Textor vient de limoger un autre entraîneur. Après avoir mis fin aux jours de Laurent Blanc à l’Olympique Lyonnais, l’homme d’affaires américain met également un autre entraîneur à la porte.

Bruno Lage viré !

Auteur d’un début de saison chaotique, l’Olympique Lyonnais a jugé bon de se séparer de son entraîneur français, Laurent Blanc. Ce dernier n’a pas réussi à donner le sourire aux supporters lyonnais après plusieurs matchs joués en championnat. Il n’a pu faire qu’un match nul. Un début inquiétant, qui oblige les dirigeants à prendre la décision qu’ils estiment meilleure.

En effet, le patron des Gones, John Textor, a choisi Fabio Grosso comme le digne successeur du technicien français. Mais l’entraîneur transalpin n’a pas encore fait mieux jusque-là. Deux défaites en autant de sorties depuis sa prise de fonction. Mais ce n’est pas lui, qui est limogé.

Boss de la galaxie Eagle, John Textor, qui dirige le club brésilien de Botafogo, décide de virer Bruno Lage pour insuffisance de résultats. Bien qu’il soit leader de la Serie A brésilienne avec 7 points d’avance sur le Red Bull Bragantino, l’entraîneur portugais paye les frais de ses dernières contreperformances.

« Bruno Lage n'est plus l'entraîneur de Botafogo ; Découvrez le positionnement institutionnel de ce mardi (3). Botafogo informe que, par décision de John Textor et du Département du Football, Bruno Lage n'est plus l'entraîneur de l'équipe principale (…) Malgré les débuts de l'entraîneur, avec 10 matchs sans défaite, les derniers résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes. Le Club tient à remercier Bruno et tout son comité technique pour les services rendus à Glorioso au cours des derniers mois, lui souhaitant beaucoup de succès dans ses futurs défis », indique le club dans son communiqué cette nuit.

Par ailleurs, le leader du championnat brésilien souligne que Lucio Flavio et Joel Carli prendront le commandement par intérim de l'équipe à partir de ce mercredi 4 octobre en préparation du match de dimanche, contre Fluminense, dans le Championnat du Brésil. Pour rappel, Lage a un bilan décevant sur les derniers matchs. Le technicien portugais de 47 ans compte 4 défaites et 1 match nul sur les 5 dernières sorties.