OFFICIEL - Colin Dagba quitte le PSG

Indésirable dans l’effectif de Luis Enrique, Colin Dagba vient de quitter la formation francilienne.

Entre le Paris Saint-Germain et Colin Dagba, c’est officiellement terminé. Ecarté par le technicien espagnol du club francilien, Luis Enrique, qui ne compte pas sur lui, le défenseur français de 25 ans vient de faire ses valises.

Dagba débarque en Belgique

Après huit ans dans la capitale française, le moment est enfin venu pour l’arrière droit français d’origine béninoise, Colin Dagba, de quitter les champions de France en titre. Revenu de son prêt à l’AJ Auxerre, le natif de Béthune ne restera pas au PSG pour la nouvelle saison sportive. Poussé vers la sortie par Lucho, le joueur de 25 ans pose finalement ses valises en Belgique.

Colin Dagba vient de s’engager avec les pensionnaires de la Jupiler Pro League, le KV Beerschot, avec qui il a signé pour les deux prochaines années. « Bienvenue à Kiel, Colin ! », a indiqué le club belge dans un communiqué officiel sur son site, ce jeudi 5 septembre 2024. « Bonjour les fans. Je suis très content d’être ici et je me réjouis de cette saison, à bientôt au stade », a déclaré pour sa part, le nouveau défenseur dans une vidéo de présentation sur le compte X (anciennement Twitter) du club belge.

Avec le Paris Saint-Germain, Colin Dagba a disputé 77 matchs pour 1 but inscrit et 6 passes décisives délivrées. Le joueur rejoint l’équipe première des Franciliens en 2018. Il a connu deux départs en prêt chez les leaders de Ligue 1, notamment au RC Strasbourg (2022-2023) et l’AJ Auxerre (2023-2024). Désormais, l’ancien international U21 français aura à faire ses preuves avec la lanterne rouge de la Jupiler Pro League en Belgique.