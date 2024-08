Objectif Supercoupe ? Kylian Mbappé donne le ton

Après son premier entraînement en salle mercredi, Kylian Mbappé vient d’envoyer un message avant la finale de la Supercoupe d’Europe.

Recruté contre zéro centime par le Real Madrid cet été en provenance du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a rejoint Madrid mercredi. En effet, l’attaquant français a effectué une première séance d’entraînement en salle avec ses nouveaux coéquipiers le même jour. Ce jeudi, le joueur vient d’envoyer un message spécial.

Pintus satisfait de Mbappé

Depuis sa grandiose présentation du 16 juillet dernier, Kylian Mbappé a foulé la pelouse de Bernabéu mercredi quand il s’était entraîné en salle pour la première fois aux côtés de Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Ferland Mendy, Dani Carvajal, Aurélien Tchouaméni ou encore Federico Valverde. Visiblement, le Bondynois a perdu des kilos, comme on peut le voir sur les images publiées par le Real Madrid.

Un physique du capitaine des Bleus qu’apprécie le préparateur physique de la Maison Blanche, Antonio Pintus, qui a souligné que Mbappé avait bien travaillé durant ses vacances et qu'il était revenu en bonne condition physique.

Mbappé très en jambes pour la Supercoupe d’Europe

Au lendemain de cette première séance en salle, Kylian Mbappé foule déjà le gazon de la Cité Sportive de Valdebebas. La star française et le reste des derniers internationaux arrivés hier, ont accéléré en vue de la Supercoupe d'Europe. Ainsi, après le premier contact mercredi, Kylian a déjà été vu en train de travailler sur le terrain lors de la première séance exigeante en tant que joueur du Real Madrid.

Il y a très peu de jours de préparation pour ces sept footballeurs susmentionnés, mais il est vrai que tous suivent depuis des semaines un plan de travail précis visant à accélérer leur préparation et à être disponibles pour aller chercher ce premier titre de la saison, qui est la Supercoupe d’Europe, contre l’Atalanta, mercredi prochain.

Pour la séance de ce jeudi, selon Marca, les joueurs ont commencé par un travail d'activation et ont continué avec des successions de passes. Mbappé et ses partenaires ont réalisé ensuite des exercices de possession de balle et de pressing ainsi que divers jeux sur des petits terrains. La séance s'est terminée par des séries de courses sous la direction d'Antonio Pintus, le préparateur physique de la Maison Blanche. Mbappé devrait être de la partie contre les Italiens, mercredi.