Un nouveau voisin pour le PSG : le FC Versailles jouera à Jean-Bouin

Le FC Versailles 78 jouera ses matches de National 1 au stade Jean-Bouin, situé juste à côté du Parc des princes.

La saison 2021-2022 du FC Versailles a été une franche réussite avec la montée en National 1 et une demi-finale de Coupe de France (perdue contre l'OGC Nice).

Mais cette montée en N1 a causé des soucis aux dirigeants du club yvelinois car les matches de la troisième division française se jouent principalement le vendredi en nocturne.

Hors, le stade Montbauron, où se produit normalement le club versaillais ne dispose pas de pylône d'éclairage à cause du… Château de Versailles. En effet, aucune source de lumière ne doit être visible depuis la chambre du Roi et ce, dans un rayon de cinq kilomètres.

Pour remédier à cette situation, les dirigeants du FC Versailles 78 ont décidé de délocaliser leurs rencontres au Stade Jean-Bouin, qui accueille les rugbymen du Stade Français (Top 14) et jouxte le Parc des princes, l'antre du PSG. Hasard du destin, le PSG avait refusé que le FCV78 dispute sa demi-finale de Coupe de France au Parc des princes.

Selon nos confrères du Parisien, les dirigeants du club ont fait le choix de Jean-Bouin au détriment du stade Michel-Hidalgo, situé à Saint-Gratien dans le Val d'Oise, afin de faciliter les déplacements de leurs supporters.

Le stade Jean-Bouin est en effet plus proche de la ville de Versailles et le RER C relie les gares de Versailles-Chantier et de Versailles-Château-Rive-Gauche à la station Pont-du-Garigliano qui permet ensuite d'accéder au stade Jean-Bouin avec le bus PC1.

L'article continue ci-dessous

Si la location du stade Jean-Bouin aura un coût plus élevé que celle du stade Michel-Hidalgo, les dirigeants versaillais espèrent attirer de nouveaux partenaires qui devraient ensuite investir les loges et les salons VIP de Jean-Bouin.

La saison de National 1 débutera le vendredi 12 août 2022 et s'achèvera le vendredi 26 mai 2023 et ce sera la première fois depuis la saison 1989-1990 que le FC Versailles joue à ce niveau.