Coupe de France : le PSG refuse de prêter le Parc des princes au FC Versailles

Où se jouera la demi-finale de Coupe de France entre le FC Versailles et l'OGC Nice le 2 mars prochain ? Ce qui est sûr, c'est que le match n'aura pas lieu à Versailles. Le stade Montbauron n'est pas homologué pour une rencontre de ce niveau et en plus, le FC Versailles ne peut pas jouer en nocturne à domicile à cause du Château de Versailles.

Ainsi, lors des huitièmes de finale, la rencontre entre Versailles et le Toulouse FC s'était finalement jouée dans la Ville rose. Mais pour la demi-finale, les dirigeants du club versaillais refusent d'inverser la rencontre et d'aller jouer à Nice. Le pensionnaire de National 2 ne veut pas avantager une des meilleures équipes de la Ligue 1.

Après la qualification pour les demi-finales, Jean-Luc Arribart, le directeur sportif du FCV 78, a émis trois possibilités à nos confrères de L'Equipe : « Il faut que l'on se pose et que l'on voie un peu comment on peut organiser cette demi-finale dans les meilleures conditions pour faire plaisir à tous nos supporters, tous les Versaillais et tous les Franciliens qui ont envie d'aider le Petit poucet à franchir la dernière étape. Ça va être dur mais, si on a l'appui d'un soutien populaire immense, on pourra peut-être y arriver. Ça devrait se jouer entre le Stade de France, le Parc des Princes et Charléty. »

Mais la piste du Parc des princes vient de se refermer : le PSG va enchaîner les matches au mois de mars (son équipe féminine jouera même au Parc des princes contre le Bayern Munich en Ligue des champions) et souhaite préserver sa pelouse.

« On est déçu car c'était le rêve de tous les joueurs et du staff de jouer au Parc des Princes une demi-finale de Coupe de France. Ce n'est pas possible pour des raisons de pelouse qui nécessitent un entretien particulier. On respecte totalement leur décision. On comprend parfaitement », a confié Jean-Luc Arribart au Parisien.

Concernant le stade de France, la location de l'enceinte dionysienne semble inaccessible financièrement. Il reste donc le stade Charléty où évolue le Paris FC. Seul hic, le 17 décembre dernier, des incidents ont eu lieu dans les tribunes lors du match de Coupe de France entre le PFC et l'OL qui n'a pas pu aller à son terme.

Si le FC Versailles choisit Charléty, il devra obtenir l'accord du Paris FC et s'assurer que la sécurité sera garantie ce qui aura forcément un coût…

Il existe une quatrième solution, le stade Dominique-Duvauchelle de Créteil, mais elle n'emballe pas les dirigeants du FCV 78.

« On ne sait pas encore où on jouera. On va étudier toutes les hypothèses », explique Arribart. Versailles a jusqu'à lundi pour communiquer un stade à la Fédération française de football.