Coupe de France : le FC Versailles ne peut pas jouer à domicile à cause du Château de Versailles

Le dimanche 2 janvier 2022, le FC Versailles 78 (National 2) s'est qualifié pour la première fois de son histoire pour les huitièmes de finale de la Coupe de France en éliminant La Roche VF (National 3) sur le score de 4 buts à 0.

Pour les huitièmes de finale de la Coupe de France, le FC Versailles devait recevoir dans son stade le Toulouse FC (Ligue 2), le samedi 29 janvier à 16h15.

Le hic, c'est que le stade Montbauron ne possède pas un éclairage suffisant pour les rencontres en nocturne et n'en possèdera sans doute jamais à cause… du Château de Versailles. En effet, aucune source de lumière ne doit être visible de la chambre du roi et ce dans un rayon de 5 km comme l'explique Le Parisien dans ses colonnes. Hors, le stade Montbauron est situé à un kilomètre du Château à vol d'oiseau.

Il existe bien un deuxième stade à Versailles, le Stade de Porchefontaine, mais il est occupé par le Rugby Club de Versailles… « Porchefontaine ne peut pas recevoir le foot. Et aujourd'hui, Versailles n'a pas le foncier pour un nouveau stade », assure Nicolas Fouquet, l'adjoint au maire chargé des sports.

La rencontre ne pouvant être avancée plus tôt dans la journée en raison de sa diffusion à la télévision (sur Eurosport 2), le FC Versailles a donc été contraint de chercher un stade en dehors de sa ville.

Si plusieurs stades de la région francilienne sont homologués pour accueillir un match des huitièmes de finale de la Coupe de France (le stade Dominique-Duvauchelle à Créteil, le stade Michel-Hidalgo à Saint-Gratien et le stade Robert-Bobin à Bondoufle), le FC Versailles 78 s'est finalement mis d'accord avec le Toulouse FC pour inverser la rencontre et jouer au Stadium.

Cela complique la tâche du FC Versailles qui espérait compter sur le soutien de ses supporters (ils étaient 2000 fidèles lors des seizièmes de finale) pour créer un exploit face à un club professionnel et atteindre les quarts de finale.

Mais les joueurs du FCV préfèrent positiver à l'image de son attaquant, Christopher Ibayi: « Tout est possible sur un match et il y a des surprises en Coupe de France. On va donner le maximum contre les Toulousains. On sera les outsiders. Nous n'aurons pas de pression contrairement à eux. »