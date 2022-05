Après sa demi-finale en Coupe de France, le FC Versailles 78 promu en National 1

C'est une très belle saison que vient de vivre le FC Versailles 78 ! Le pensionnaire du National 2 s'est illustré en Coupe de France en atteignant les demi-finales, s'inclinant avec les honneurs face à l'OGC Nice.

Versailles profite de la défaite de Chartres

Et samedi, le club de la cité royale a validé son ticket pour le National 1 dès la 27e journée (sur 30). Les hommes de Youssef Chibi se sont imposés 2-1 à Saint-Malo à l'issue d'une rencontre un peu tendue dans les derniers instants tandis que son principal poursuivant, Chartres (entraîné par Jean-Pierre Papin), a lourdement chuté en Normandie face à la réserve de Caen (3-0).

Mickaël "Mayki" Gnahoré, le doyen de l'équipe versaillaise (37 ans), a ouvert le score à la 31e minute avant que Waly Diouf n'ajoute un second but quelques minutes plus tard (39e).

En fin de match, les Malouins ont poussé et réduit l'écart par Tamba (90+1e), expulsé deux minutes plus tard, mais ne sont pas parvenus à égaliser.

Leader du groupe A du National 1 avec 58 points, le parcours du FC Versailles ne souffre d'aucune contestation avec 16 victoires, 10 nuls et une seule défaite. Cerise sur le gâteau, le FCV78 possède la meilleure défense du championnat (seulement 14 buts encaissés) et la deuxième meilleure attaque (43 buts).

Des ambitions pour le National 1 mais la question du stade reste en suspens

Lors de la saison 2022-2023, le FC Versailles 78 se produira pour la première fois en troisième division depuis la saison 1989-1990 !

L'article continue ci-dessous

Avec l'arrivée du groupe immobilier Fiducim-City GC comme actionnaire en avril 2021, le FC Versailles 78 aura les moyens financiers de lutter en National 1 mais doit encore résoudre l'épineuse question de son stade Montbauron.

🏠Bienvenue au club au groupe Fiducim - City GC, déjà partenaire maillot cette saison, qui va donc permettre à notre club de se structurer, pour renforcer et améliorer notre fonctionnement et devenir une « référence » dans le domaine de la formation.

Plus d'infos très bientôt ! pic.twitter.com/pik0110rvl — FC Versailles 78 👑 (@FCVersailles78) April 24, 2021

Un stade qui ne dispose pas d'un éclairage (en raison du Château de Versailles) ce qui pourrait forcer le club à devoir évoluer loin de ses terres…