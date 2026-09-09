L'Argentin Lionel Messi, star de l'Inter Miami, a reçu un message rassurant en provenance d'Espagne, alors qu'il se prépare à réaliser un grand investissement.

Le maire d'Elda, Rubén Alfaro, a souligné ce mercredi, lors d'une conférence de presse, l'importance pour la ville de voir une personnalité mondiale comme Lionel Messi posséder le club du Deportivo Eldense.

Selon le journal « Marca », il a indiqué que, si l'opération venait à aboutir, l'entité continuerait de bénéficier du soutien municipal.

Il a poursuivi : « Lors des discussions menées avec les proches de Messi, ils ont pris en compte le fait que l'Eldense est un club historique, étant le plus ancien de la province d'Alicante, en plus d'avoir réalisé deux montées vers le football professionnel au cours des trois dernières années. »

Le maire a également ajouté, au sujet de ses réunions avec le cercle proche de Messi, que ces derniers « ont constaté le soutien du conseil municipal ces dernières années », et que « depuis qu'elle est devenue une société sportive anonyme en 2022, la municipalité a soutenu le club à hauteur de plus de quatre millions d'euros, dans le cadre d'un accord de parrainage d'une valeur d'un million d'euros par saison ».

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À cet égard, Alfaro a affirmé qu'au cours de ces échanges, il avait transmis que « le club continuera de bénéficier du soutien du conseil municipal » dans un projet qui se concentrera, selon le maire, sur « la formation et le football populaire ».

Le responsable politique a conclu ses propos en déclarant : « C'est une grande opportunité pour la ville qu'une personne comme Lionel Messi remarque notre club et puisse placer Elda sur la carte, tant au niveau national qu'international. »

Il convient de rappeler que, si la transaction se concrétise, Messi deviendrait le premier footballeur argentin propriétaire d'un club professionnel en Espagne.

Des rapports parus hier ont confirmé que Lionel Messi était parvenu à un accord de principe pour le rachat de l'Eldense, l'un des clubs de deuxième division espagnole, et qu'il acquerrait l'intégralité des actions du club sans aucune intervention d'autres parties.

Il ferait ainsi son entrée dans le monde des affaires du football professionnel espagnol, en cas de confirmation de la transaction, et renforcerait sa présence après avoir acquis le club de Cornellà, l'un des clubs de troisième division catalane, plus tôt cette année.