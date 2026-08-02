Nouveau coup dur allemand pour le Barça sur le marché des transferts

Leipzig s'est rapproché de la conclusion de l'un des transferts les plus marquants de la Bundesliga durant le mercato estival, l'accord avec l'attaquant de Hoffenheim, Fisnik Asllani, étant entré dans sa phase finale, devançant de grands clubs ayant manifesté leur intérêt pour le joueur, au premier rang desquels le Barça et le Borussia Dortmund.

Hoffenheim a officiellement annoncé que Fisnik Asllani (23 ans) ne rejoindrait pas le stage de préparation de l'équipe à Seefeld, en Autriche, une décision qui a renforcé les spéculations sur son départ imminent dans les prochains jours.

Selon les informations du quotidien allemand « Bild », le transfert du joueur vers Leipzig est désormais imminent et pourrait être officialisé pendant la période de stage, seuls quelques détails finaux relatifs au salaire du joueur restant à régler avec ses représentants.

Asllani avait également manqué les derniers matches amicaux de Hoffenheim avant le début de la saison, en raison de la poursuite des négociations concernant son transfert. L'attaquant kosovar a suscité l'intérêt de plusieurs grands clubs, dont notamment le FC Barcelone en Espagne et le Borussia Dortmund en Allemagne, mais Leipzig semble le mieux placé pour boucler l'affaire.

Malgré la proximité d'un accord, la direction de Leipzig n'a pas encore activé la clause libératoire présente dans le contrat du joueur, d'un montant de 30 millions d'euros, ce qui retarde l'annonce officielle du transfert. Cette hésitation n'est pas seulement liée à la valeur financière, mais également à l'équilibre de l'effectif.

Leipzig dispose actuellement de plusieurs options au poste d'Asllani, son effectif comptant Romulo (24 ans) et Conrad Harder (21 ans), ainsi que le jeune talent Samba Konaté (17 ans).

Pour cette raison, le club ne finalisera définitivement le transfert que si le départ de l'un de ces joueurs devient imminent, ouvrant ainsi la voie au recrutement de l'attaquant kosovar.

Le départ d'Asllani représente une perte sur le plan technique pour Hoffenheim, mais il ne bouleversera pas outre mesure les plans du club, après que celui-ci a renforcé ses rangs durant le mercato actuel avec plusieurs recrues importantes.

Hoffenheim a engagé le défenseur belge Nathan De Cat (17 ans), ainsi que l'attaquant autrichien Patrick Wimmer (25 ans), le club se rapprochant ainsi de la finalisation de son effectif à environ quatre semaines de la clôture du mercato estival.