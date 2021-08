Nice-OM : que risquent les deux clubs ?

Du simple huis clos à la rétrogradation administrative, quelles sont les sanctions possibles pour Nice et l'OM après les incidents de dimanche soir.

Mercredi, la LFP tranchera et décidera de l'issue du triste feuilleton entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille. Dimanche, à l'Allianz Riviera, lors de la 75ème minute, un triste spectacle a eu lieu avec des jets de bouteilles venant des supporters niçois sur Dimitri Payet, provoquant l'interruption du match. Une rencontre qui aurait pu reprendre deux heures plus tard, mais l'OM a décliné la proposition, préférant perdre provisoirement la rencontre sur tapis vert.

Une soirée ubuesque à laquelle la LFP va devoir réagir, d'autant plus que le gouvernement, par l'intermédiaire de Roxana Maracineanu a déjà réagi à l'affaire dans la presse, et des sanctions exemplaires sont attendues. Trois journées seulement après le retour des supporters dans les stades un tel évènement survient et forcément, les instances du football français vont être tentées de prendre des sanctions afin d'éviter que cette situation se reproduise dans les prochaines semaines et dans les prochains mois.

La LFP prête à frapper fort ?

Les représentants des deux clubs seront entendus ce mercredi face à la LFP et des sanctions tomberont "sous quinze jours", d'après Karl Olive, membre du conseil d'administration de la LFP. Mais une première sanction est déjà tombée. Le préfet des Alpes-Maritimes a annoncé lundi soir la fermeture "pour les quatre prochains matches disputés à domicile" de la tribune Populaire Sud de l'Allianz Riviera. Et ce "sans attendre les sanctions qu'il appartient à la Ligue de football professionnelle (LFP) de décider", a écrit le préfet Bernard Gonzalez dans un communiqué.

Il n'est pas impossible, et même fort probable, que la LFP surenchérisse en proclamant un huis clos total pour l'OGC Nice. Reste à savoir pour combien de matches. Une amende à l'encontre des Aiglons est également inévitable. En règle générale, la LFP sanctionne les clubs avec des matches à huis clos et une amende financière dans ce genre de situation, mais elle risque d'aller plus loin cette fois-ci, reste à savoir jusqu'où.

Des points retirés à l'OGC Nice ?

L'article continue ci-dessous

Dans cette affaire, Nice, hôte de la rencontre, risque le plus gros. Outre, les matches à huis clos (total ou partiel) et l'amende qui sont quasiment garanties, l'OGC Nice risque une défaite sur tapis vert pour cette rencontre face à l'OM, un retrait de points, la perte d'un ou plusieurs matches, de voir son terrain être suspendu et donc ses matches délocalisés parmi bien d'autres sanctions possibles. Si la LFP se décide à frapper fort, ces sanctions peuvent être une solution. Les plus lourdes sanctions possibles seraient une rétrogradation en Ligue 2 ou une radiation du club, mais il est très peu probable que la LFP aille jusque-là, malgré la gravité des évènements.

En 2014, face à Bastia après une altercation entre Jean-Louis Leca et des supporters du Gym, l'OGC Nice avait été sanctionné par la fermeture de la tribune sud pour deux rencontres et un match à huis clos avec sursis. Mais cet évènement était intervenu à l'issue du match, n'ayant donc aucune incidence sur le déroulement de la rencontre en elle-même. L'OGC Nice a d'ores et déjà pris plus cher cette fois-ci avec la fermeture de sa tribune sud pour les quatre prochains matches, en attendant les sanctions à venir de la LFP.

Défaite sur tapis vert confirmée pour l'OM ?

De son côté, l'Olympique de Marseille risque moins gros. Du moins en tant qu'entité. Puisque les joueurs et le staff de l'OM qui ont été au coeur de ce triste spectacle risquent pour leur part des suspensions. Bien évidemment, à l'image de Nice, l'OM risque de ne pas échapper à la traditionnelle amende. En revanche, il n'y a aucune raison d'entendre parler d'un huis clos pour les Phocéens étant donné que leurs supporters ne sont pas concernés.

L'OM pourrait par contre bel et bien voir la défaite contre l'OGC Nice être validée par la LFP. "La décision de reprendre la rencontre a été prise, au sein de la cellule de crise, par le Préfet des Alpes-Maritimes afin de garantir l’ordre public et la sécurité des 32.000 spectateurs présents dans le stade. La LFP s’est alignée comme toujours sur cette position", a indiqué la LFP dans son communiqué ce lundi. Autrement dit, l'OM aurait du reprendre et terminer le match.

Pour rester sur sa ligne de conduite, la LFP pourrait bel et bien confirmer la défaite sur tapis vert de l'OM, tout en punissant l'OGC Nice de retrait de points, pour pénaliser les deux équipes. Par le passé, Bastia avait été sanctionné d'une défaite sur tapis vert en raison de l'interruption du match suite à une bagarre face à Lyon, offrant donc les trois points aux Gones. Seule différence importante, le match n'avait pas pu reprendre. La LFP pourrait donc bel et bien priver l'OM et Nice des trois points, à moins que l'instance du football français décide de rejouer ce match sur terrain neutre. Un scénario qui n'est pas à exclure. La LFP a du pain sur la planche et les sanctions choisies seront scrutés de près.