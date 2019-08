Neymar - Cautionnez-vous l'hostilité du Parc lors de PSG-Nîmes ?

Neymar était absent lors de PSG-Nîmes mais les Ultras lui ont réservé banderoles et chants insultants. Cautionnez-vous cette hostilité envers lui ?

Neymar était absent de la feuille de match de - Nîmes Olympique (3-0) ce dimanche soir.

Si les supporters parisiens ont chanté à la gloire de Mbappé, Cavani, Di Maria et consorts lors de cette première sortie de la saison en , ils n'ont pas oublié le Brésilien pour autant.

Banderoles hostiles, chants insultants ...les Ultras ont fait passer leur message : le divorce avec la star auriverde -le transfert le plus cher de l'histoire- est acté !

Bien sûr, Neymar a fait savoir par son entourage qu'il souhaitait quitter la capitale cet été, deux ans seulement après son arrivée, pour retrouver l' et plus particulièrement Barcelone. Bien sûr, le n°10 a jeté de l'huile sur le feu en expliquant que la célèbre remontada -un traumatisme pour le PSG et ses supporters- constitue à ce jour le meilleur moment de sa carrière.

Le départ de l'ancien Barcelonais semble acté et même Leonardo, le directeur sportif parisien, a reconnu que des négociations avec un club étaient en cours .

Dans ces conditions, comment ne comprendre l'hostilité d'une partie du Parc des Princes ? Pour autant, faut-il cautionner la bassesse des insultes et des références à une affaire de viol présumé ?

