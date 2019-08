Neymar prêt à baisser son salaire de 15 millions d'euros pour retourner au Barça ?

L'international brésilien serait prêt à opérer une baisse drastique de ses émoluments pour quitter le PSG selon Guillem Balague.

Le très connu et respecté journaliste de BBC Radio 5 Live et d'autres médias Guillem Balague a fait savoir jeudi que Neymar était disposé à consentir d'importants efforts financiers pour pouvoir retourner au .

Florentino Perez sollicite l'aide d'une banque pour financer le transfert de Neymar

Neymar serait ainsi prêt à considérablement réduire son salaire de l'ordre de 15 millions d’euros pour rejoindre Barcelone depuis le .

Les géants espagnols auraient fait plusieurs offres pour l'international brésilien, dont une de 100 millions d'euros agrémentée du Brésilien Philippe Coutinho. Toutefois, ces offres ont été rejetées, le PSG exigeant plus d’argent. "Le joueur serait heureux de réduire son salaire en le baissant de 38 millions d'euros nets à 23 millions d'euros nets", a déclaré Balague.

"C’est une situation intéressante à Barcelone. Ils sentent qu’ils doivent faire de gros efforts pour le récupérer. Lionel Messi, Gerard Piqué et Luis Suarez veulent le faire revenir mais le président Josep Maria Bartomeu a deux ans de plus dans son mandat et il veut laisser un grand héritage. Pouvez-vous imaginer tous les joueurs qui ont été mentionnés en plus de Neymar ?", indique encore le journaliste. Neymar s'entraîne actuellement seul au PSG, et le directeur sportif Leonardo a précisé que cela faisait partie d'un programme de reprise plutôt que d'être lié à un éventuel départ.

Le a également proposé un accord incluant de l'argent, ainsi que Gareth Bale et James Rodriguez, mais qui a été rejeté, à l'instar de l'offre de Barcelone, toujours selon Balague.





