Neymar génie du business, la folle inspiration

Neymar est revenu à Santos début janvier après avoir quitté le club brésilien pour le FC Barcelone en 2013, où il a remporté la Liga et la Ligue des Champions. La star brésilienne est prête à perpétuer l'héritage de Pelé grâce à l'acquisition, par le joueur et son père, des droits de la marque.

Neymar s'apprête à acquérir la marque Pelé pour 15,5 millions d'euros.

Pelé a évolué à Santos de 1956 à 1974, période durant laquelle il a brillé au sein du club brésilien. L'icône brésilienne a inscrit 643 buts en 659 matchs pour Santos avant de passer trois saisons au New York Cosmos et de prendre sa retraite en 1977.

Pelé est considéré comme l'un des plus grands footballeurs de tous les temps et Neymar et son père devraient perpétuer son héritage en annonçant, cette semaine, l'acquisition des droits de sa marque. Selon UOL, un accord officiel d'une valeur de 15,5 millions d'euros (14 millions de livres sterling / 18 millions de dollars) devrait être signé le mercredi 19 novembre pour commémorer le 1000e but de Pelé.

La marque Pelé appartenait auparavant à la société américaine Sport 10 et reposait principalement sur ses apparitions lors d'événements. Cependant, elle a été sous-exploitée depuis le décès tragique de Pelé en 2022, à l'âge de 82 ans, des suites d'une défaillance multiviscérale, complication d'un cancer du côlon diagnostiqué en 2021.

La star de Santos s'apprête à relancer l'image de Pelé.

Grâce à cette acquisition, NR Sports pourra utiliser l'image et le nom de Pelé, obtenir des licences pour des produits dérivés et acquérir des images d'archives afin de faire revivre et de diffuser à l'international l'image de l'ancienne star brésilienne. La famille de Pelé assiste toujours aux matchs de Santos, et Neymar a récemment financé la rénovation de la loge qu'occupent les proches de son père au stade Vila Belmiro. Les travaux comprennent de nouveaux sièges, des toilettes rénovées, des panneaux de verre et la climatisation.

Neymar a cherché à perpétuer l'héritage de son compatriote en portant le célèbre numéro 10, autrefois arboré par Pelé à Santos et en équipe nationale du Brésil. Cependant, son retour à Santos a été perturbé par les blessures, si bien que l'ancien joueur du FC Barcelone et du PSG n'a été titularisé qu'à 13 reprises en championnat avec les Peixe.

Santos traverse également une saison difficile en championnat et aborde la dernière ligne droite du Brasileirão 2025 avec seulement un point et une place d'avance sur la zone de relégation. L'équipe a néanmoins remporté une victoire 1-0 contre Palmeiras ce week-end, grâce à un but de Benjamin Rollheiser dans le temps additionnel de la seconde période, offrant ainsi trois points précieux à son équipe.