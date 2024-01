Neymar au PSG : Perquisition au ministère des finances, Darmanin se lâche

Le passage de Neymar au Paris Saint-Germain est remis en cause. Une perquisition a été faite au Ministère des finances.

Bien qu’il ne soit plus un joueur du Paris Saint-Germain, Neymar Jr est toujours évoqué dans la capitale française. Son transfert en 2017 en provenance du FC Barcelone serait entaché, puisque cela ne respecterait pas toutes les règles de la fiscalité.

Une perquisition au Ministère des finances, ce lundi

Depuis l’été dernier, Neymar Jr a quitté officiellement le Paris Saint-Germain pour Al-Hilal en Arabie Saoudite. Si Neymar a été transféré du FC Barcelone en 2017 pour un montant record de 222 millions d’euros, Gérald Darmanin, alors ministre des Comptes publics, aurait favorisé le club francilien en lui permettant de ne pas payer des taxes sur ce transfert.

A en croire les informations de Mediapart, une perquisition a été menée lundi au ministère des Finances dans le cadre de l’arrivée du Brésilien à Paris en provenance du FC Barcelone. Selon BFMTV, la perquisition - menée par les policiers de l'Office central de lutte contre la corruption et la fraude fiscale (Oclciff) - a été diligentée dans les locaux de la Direction générale des finances publiques (DGFIP) dans le cadre de l’instruction judiciaire en lien avec le PSG, portant notamment sur des faits de corruption et trafic d’influence actifs et passifs.

Selon la même source, Jérôme Fournel, alors directeur de cabinet de Darmanin, et Hugues Renson, ancien vice-président de l’Assemblée nationale et supporter déclaré du PSG sont aussi concernés par les accusations.

Darmanin assume

Face aux révélations de Mediapart, Gérald Darmanin a pris la parole ce jeudi matin, lors d’un micro tendu au village olympique à Saint-Denis, à propos des perquisitions au ministère des Finances dans le cadre de l’instruction judiciaire en lien avec le PSG. L’actuel ministre de l’intérieur se réjouit de la venue de Neymar au PSG.

« Je suis très heureux que les joueurs de football ou de rugby viennent sur notre territoire et paient justement beaucoup d'impôts et font payer beaucoup d'impôts de recettes. Si Neymar n'était pas venu, aucun impôt n'aurait été payé, aucun maillot de foot n'aurait été vendu en son nom et aucune cotisation sociale ne serait rentrée », a-t-il déclaré.