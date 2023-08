Neymar au Barça ? La réponse de Xavi sur la question

L’entraîneur du FC Barcelone répond à la rumeur qui fait l’actualité en ce moment : le retour potentiel de Neymar Jr au Braça.

Si tout était calme avant au sujet de Neyamr, les rumeurs ont intensifié après le doublé salvateur du Brésilien lors du dernier match amical du Paris Saint-Germain au cours de sa tournée asiatique. Eloigné des terrains depuis février, l’attaquant auriverde a sorti le grand jeu pour la première fois qu’il porte de nouveau le maillot parisien, inscrivant un doublé permettant au club de la capitale de s’imposer 0-3 en plus d’un but de Marco Asensio.

Xavi ne ferme pas la porte à Neymar

Depuis ce temps, un possible départ de Neymar du PSG refait surface. Et son retour au FC Barcelone est le plus évoqué. Bien qu’il soit dans le viseur des clubs de l’Arabie Saoudite, de la MLS ou encore de la Premier League, le Brésilien n’est pas tenté pas ceux-ci. Revenir au Barça est la chose que Neymar souhaite.

Alors que l’entraîneur du FC Barcelone, Xavi, avait fermé la porte à son ancien coéquipier de faire son come-back en Catalogne, le discours de l’Espagnola aura désormais changé. « C’est une surprise. En théorie, il n’est pas dans les plans. Je l’apprécie et je l’aime beaucoup comme personne et ami mais il y a d’autres priorités. Les noms (des cibles, ndlr) sont connus du secteur sportif, du président. Les cartes sont sur la table », avait-il déclaré en juin dernier à propos d’un probable retour de Ney au Barça.

Après deux mois, notamment, mardi soir, suite à la victoire du Barça (4-2) contre Tottenham au Trophée Joan Gamper, Xavi a été invité par les médias à répondre sur la question. Et là, le technicien espagnol n’a pas écarté le retour du Brésilien. Il laisse tout au temps, vu que le mercato est loin de se terminer. « Neymar? Je ne peux rien avancer. L'année dernière, j'ai déjà mentionné le nom d'un joueur d'une autre équipe et ils se sont fâchés. D'ici jusqu'à la fin du marché, on verra », a laissé entendre Xavi Hernandez.

Au cours des prochains jours, il y aura une rencontre entre le président de l'entité blaugrana, Joan Laporta, et l'entraîneur de l'équipe première, Xavi Hernández, pour discuter de l’arrivée potentielle de l’attaquant du PSG. Si l’entraîneur n’est pas trop fan d’un retour de son ancien coéquipier, le président, quant à lui, souhaiterait revoir le crack brésilien porter la tunique blaugrana.