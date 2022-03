Nasser Al-Khelaïfi taille la Super League et la Coupe du monde tous les deux ans

Depuis le départ d'Andrea Agnelli de l'ECA et la tentative de création de Super League, Nasser Al-Khelaïfi a pris encore plus de poids parmi les décideurs du football européen. Désormais président de l'ECA, le président du PSG se bat bec et ongle pour tenter de sauver la Ligue des champions et d'empêcher la création de la Super League, aux côtés du préisdent de l'UEFA. Le dirigeant qatari s’est exprimé ce mardi en marge du congrès de l’ECA.

"La Coupe du monde tous les deux ans ? Pour nous, ce n'est pas une idée"

L'occasion toute trouvée pour Nasser Al-Khelaïfi d'en remettre une couche sur certains dossiers brulant et notamment celui d'une Coupe du monde tous les deux ans qui surchargerait le calendrier actuel : "Dans mon discours, je pense que j’ai tout dit. Comme vous le savez, la position de l’ECA est contre et nous nous y opposerons toujours. En fait, pour nous, ce n’est pas une idée, alors je ne pense pas que nous ayons besoin d’en discuter même. Cela n’existe pas, cela n’a pas vraiment commencé."

PSG : Blaise Matuidi conseille les dirigeants et encense Kylian Mbappé

Le président du PSG a réaffirmé son soutien au président de l’UEFA Aleksander Ceferin concernant le projet de réforme du Mondial et prend ainsi clairement position en faveur du football européen. Le président du PSG en a fait tout autant concernant la Super League et les frondeurs. Nasser Al-Khelaïfi est resté sur sa ligne de conduite prouvant qu'il est l'un des principaux défenseurs de cette cause.

"Tout le monde est contre la Super League, ils ne sont que trois"

"Je vais répondre à la question concernant la non-Super League. Cela n’existe pas, ni le premier plan ni le deuxième. Donc ici à l’ECA nous pensons à l’avenir. Nous croyons en notre compétition, la compétition de l’UEFA, tout simplement la compétition des clubs. Je pense qu’il y a là un très grand et nous sommes très enthousiastes pour ce nous allons faire", a indiqué le dirigeant du club de la capitale.

PSG : Rothen pousse pour une arrivée de Tchouaméni

L'article continue ci-dessous

Nasser Al-Khelaïfi persiste et signe : le football européen n'a pas besoin d'une telle compétition et peut tout à fait continuer d'exister avec la présence de la C1, bien qu'elle soit sur le point d'être réformée : "Nous n’avons pas besoin de ce système. Tout le monde est contre, des fans aux médias, en passant par les clubs, les petits et les grands clubs. Ils ne sont que trois."

"Nous sommes ici, unis, et tout le monde ici peut vous dire, même les membres, qu’aujourd’hui l’ECA a retrouvé son unité en 2021, a conclu le président de l’instance. Nous resterons ensemble comme une seule famille, prenant soin les uns des autres. C’était notre objectif principal et nous l’avons fait. Maintenant nous allons regarder ce que nous pouvons faire pour 2022", a conclu un Nasser Al-Khelaïfi sûr de lui et ferme sur ses positions.