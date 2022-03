PSG : Blaise Matuidi conseille les dirigeants et encense Kylian Mbappé

Actuellement en MLS, Blaise Matuidi reste très attaché au PSG, club qu'il a représenté entre 2011 et 2017. Le milieu de terrain français ne s'attendait certainement pas à voir son ancienne équipe être éliminée si tôt en Ligue des champions. Et pour cause, le PSG avait toutes les cartes en main pour aller très loin dans la compétition, voir même la gagner au vu de son effectif pléthorique. Dans une interview accordée à Le Parisien, Blaise Matuidi est revenu sur l'échec du PSG en Ligue des champions et a délivré ses conseils aux dirigeants du club de la capitale pour continuer de progresser.

"Il y a peut-être des choses à revoir au PSG..."

"Je demeure un grand fan du PSG. Comme tout le monde, j’y croyais. Il y a, chaque saison, énormément d’attente autour du club, à juste titre d’ailleurs au regard des investissements consentis depuis des années. De très grands noms ont rejoint le PSG. Après, je l’ai souvent expliqué, il faut du temps. Le PSG est-il, aujourd’hui, au-dessus du Real ou du Bayern ? C’est la question à se poser", a analysé Blaise Matuidi.

"Agit-on pour que ça soit le cas ? Je ne sais pas. J’ai ces interrogations. Il y a peut-être des choses à revoir… Il pourrait, peut-être, y avoir davantage de joueurs représentant réellement le club. Quand on revisite les meilleures années du Real ou du Barça, on retrouve cinq ou six joueurs espagnols. Cette base-là me semble importante pour permettre au PSG de s’installer parmi les très, très grands", a ajouté l'international français.

"Toute l’équipe du PSG a perdu. Il n’y avait pas lieu de stigmatiser des joueurs plus que d’autres"

"Les dirigeants sont assez intelligents pour savoir ce qu’il convient de faire. Les supporters ont traduit ainsi leur dépit mais il faut avoir un peu de recul. Même si deux ou trois individualités sortent toujours du lot dans une équipe, le football est un sport collectif. Il se joue à onze, pas à deux. On perd ensemble et on gagne ensemble. Dans ses années les plus fastes, Messi a pu faire des différences incroyables, mais on oublie les joueurs qu’il avait autour de lui", a conclu Blaise Matuidi.

L'ancien milieu de terrain du PSG ne comprend pas que Lionel Messi et Neymar aient été les seuls joueurs à payer l'élimination en Ligue des champions auprès des supporters : "Toute l’équipe du PSG a perdu. Il n’y avait pas lieu de stigmatiser des joueurs plus que d’autres. Aujourd’hui, on doit quand même se réjouir de ce qu’est devenu le PSG. Pour être arrivé au début de l’ère qatarienne, je mesure mieux le chemin parcouru. Il aurait été difficilement envisageable, voici encore quelques années, d’imaginer Mbappé, Messi et Neymar réunis sous le maillot parisien".

Blaise Matuidi a également encensé Kylian Mbappé qui ne cesse de le surprendre : "Je l’ai vu arriver tout jeune en sélection. Il avait déjà tellement de talent et cette aptitude singulière au travail que je l’imaginais devenir l’un des meilleurs joueurs de la planète. Je ne pensais pas qu’il progresserait si vite. Ce qu’il réalise à 23 ans est juste exceptionnel. Et c’est loin d’être fini, car il a une faim incroyable de titres collectifs et individuels. son duo avec Karim (Benzema) a peu d’équivalents au monde. Avec eux, la France est gâtée. Ça me rappelle les grandes années du Brésil avec Romario et Bebeto ou Ronaldo et Rivaldo".