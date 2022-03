PSG : Rothen pousse pour une arrivée de Tchouaméni

Mais où s'arrêtera l'ascension d'Aurélien Tchouaméni ? Depuis ses débuts avec les Girondins de Bordeaux, le natif de Rouen ne cesse de franchir les étapes avec une facilité déconcertante. Impressionnant chaque week-end sous les couleurs de l'AS Monaco, celui qui est désormais international français s'est très rapidement imposé en Équipe de France.

Tchouaméni, la recrue idéale pour le PSG ?

Buteur décisif face à la Côte d'Ivoire (2-1) en match amical au Vélodrome, le milieu de terrain de 22 ans est promis à un avenir doré et pourrait quitter la Principauté durant le prochain mercato estival. Courtisé par les plus grands clubs européens, tels que le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, Aurélien Tchouaméni fera-t-il le choix de rester en France ?

L'article continue ci-dessous

Une chose est sûre, à Paris, son profil fait déjà l'unanimité. Ancien joueur du PSG et aujourd'hui consultant pour la radio RMC, Jérôme Rothen estime que l'actuel leader de la Ligue 1 a tout intérêt à s'attacher ses services. "Tchouaméni, c’est un joueur d’avenir. Un joueur d’avenir et déjà un joueur de très très haut niveau. En équipe de France, à chaque fois, il a montré cette force qu’il a avec le ballon, cette personnalité-là dans un rôle différent par rapport à Monaco. Je pense qu’il est bien au-dessus de la moyenne d’un point de vue technique, d’un point de vue physique et au niveau de la vision du jeu", a-t-il analysé.

Le PSG a des arguments selon Rothen

"Ce sont quand même des facteurs intéressants pour continuer à grandir. En plus il a beaucoup de respect pour le Paris Saint-Germain parce que lui, qui joue dans le championnat, sait ce que représente le PSG aujourd’hui en France. Contrairement à certains étrangers qui s’en caguent complètement et qui regardent juste le chèque qu’ils vont avoir", a ensuite ajouté l'ancien du PSG. Toutefois, la concurrence s'annonce féroce cet été...