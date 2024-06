Naples a tranché pour Osimhen, le PSG fixé

Intéressé par le profil de Victor Osimhen, le Paris Saint-Germain vient d’être fixé après la décision de Naples dans le dossier.

Alors qu’il lui reste encore deux ans de contrat à Naples, Victor Osimhen pourrait faire ses valises et quitter le club napolitain cet été. Le club présidé par Aurélien De Laurentiis, a pris une décision pour l’avenir de l’attaquant nigérian, qui est une cible pour le Paris Saint-Germain en vue de remplacer Kylian Mbappé.

Naples veut vendre Osimhen

Naples a besoin d’argent pour réaliser un mercato XXL afin de faire venir un avant-centre fort physiquement et techniquement capable de bien défendre le ballon et de l'échanger avec les autres attaquant du club. Alors qu’il a subi divers problèmes physiques cette saison, Victor Osimhen ne ferait plus partie des plans des Gli Azzurri pour le futur. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le club italien serait à l’écoute des offres pour l’attaquant des Super Eagles du Nigéria.

Pour donc le laisser partir, Naples veut récupérer la totalité de la clause de rupture (qui s'élève à environ 120 millions d'euros avec toute une série de précisions relatives aux modalités de paiement et à la date d'exécution), et donc baisser le montant du salaire étant donné qu'à partir de la saison prochaine, Osimhen gagnerait une somme monstrueuse (environ 10 millions par saison) et recruter son successeur à des prix raisonnables.

Le joueur ne veut pas la Ligue 1

Même si le joueur serait ouvert à un départ, il souhaiterait choisir son club. Mais les dirigeants italiens ne sont pas d’accord avec l’ancien Lillois et veulent le laisser à un club qui présente une bonne offre. Naples serait même prêt à écouter des offres venues de l’Arabie Saoudite pour le Nigérian.

Victor Osimhen, lui, souhaite jouer en Premier League, notamment à Chelsea. L’attaquant de 25 ans est fan des Blues à cause de son idole Didier Drogba. Mais Chelsea se serait retiré de la course puisque l’entraîneur Maresca cherche un attaquant différent du profil du Nigérian. Le PSG qui était proche de boucler Osimhen, pourrait se manifester dès l’ouverture du mercato pour remplacer Kylian Mbappé, qui a déjà officialisé son départ.