Nantes-OM : Jorge Sampaoli a vu "la version de l'OM" qu'il aime

L'Olympique de Marseille a confirmé ce mercredi soir sur la pelouse du FC Nantes, trois jours après son succès à domicile face à Troyes. Les Phocéens ont profité de ce succès pour reprendre la deuxième place du classement au Stade Rennais, battu sur sa pelouse contre Lille. Mais surtout, l'Olympique de Marseille a enfin retrouvé son identité de jeu qui avait tant fait plaisir aux supporters phocéens en début de saison et qui avait brutalement disparu depuis quelques semaines.

L'Olympique de Marseille a donc fait d'une pierre deux coups face au FC Nantes en associant le résultat à la manière. Une victoire de bon augure pour la suite de la saison et notamment pour la dernière ligne droite avant la trêve hivernale. Nul doute que l'OM fera tout pour conserver sa deuxième place jusqu'à la mi-saison. En conférence de presse après la rencontre, Jorge Sampaoli s'est félicité pour la victoire contre le FC Nantes mais il a surtout pris du plaisir en voyant son équipe jouer de cette façon.

"C'est l'OM qu'on aime"

"Ça me remplit de joie de revoir cette version de l'OM, c'est la version que l'on aime, c'est la version que l'on construit. Ça m'a fait plaisir de voir ce jeu, on essaye de le mettre en place à chaque match. On savait que la rencontre serait difficile, sur un terrain difficile, face à une équipe agressive qui n'est facile pour personne. Je suis donc très content de ce résultat", a analysé l'entraîneur de l'Olympique de Marseille.

L'Argentin a justifié son choix d'avoir remis Dimitri Payet en faux neuf et l'a trouvé à son avantage : "Avoir un meneur de jeu capable de jouer plus haut, dans cette position, ça nous permet d'avoir une supériorité au milieu de terrain. Ça nous apporte beaucoup de volume de jeu. On a pratiquement tout le temps défendu avec le ballon, c'est ce que l'on voulait. On cherchait aussi ce jeu avec des transitions rapides, on a réussi à se procurer de nombreuses occasions. On aurait même peut-être pu gagner avec plus de buts d'écart. Payet était très bien. J'ai vu un joueur impliqué, un joueur engagé. Il a été notre fer de lance. Chaque match que joue l'OM, il apporte toujours sa contribution dans le jeu".

"Continuer à prendre du plaisir en jouant de cette manière"

Jorge Sampaoli a également encensé Gerson, auteur du but de la victoire face au FC Nantes ce mercredi : "Ai-je retrouvé le Gerson que j'ai connu au Brésil sur ce match ? Tout à fait. Il a été très porté sur l'attaque, il s'est retrouvé souvent dans la surface de réparation adverse. Il a aussi récupéré des ballons et a été très actif. Quand il est comme ça, il peut nous apporter beaucoup. C'est la raison pour laquelle nous avons parié sur lui".

Malgré le résultat et la deuxième place, l'entraîneur de l'OM ne s'emballe pas et veut voir son équipe confirmer dans la durée : "Il faut continuer à apprendre, à grandir, à progresser dans ce Championnat qui est très difficile. Il faut gagner en efficacité, être plus tranchant, éviter de souffrir dans les transitions. C'est un travail de tous les jours. Et surtout continuer à prendre du plaisir en jouant de cette manière à chaque fois. On est donc très content du résultat, surtout contre une équipe qui a été performante contre tous les grands du championnat".