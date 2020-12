Mourinho: "Tottenham a manqué d'ambition et de désir face aux Wolves"

Les visiteurs ont pris les devants dès la première minute du match mais ont été tenu en échec lorsque Romain Saiss a marqué en fin de match.

Nouvelle contre performance pour les Spurs. En tête de la il y a quelques journées, avait une occasion en or de revenir à quatre points de , tenu en échec plutôt dans la journée ce dimanche par West Bromwich Albion, mais les hommes de José Mourinho ont manqué cette chance. La faute à un but en toute fin de rencontre de Romain Saïss. L'entraîneur de Tottenham, Jose Mourinho, a été frustré par l'échec de son équipe à battre les Wolves dimanche alors qu'ils étaient tenus à un match nul 1-1.

Bien qu'ils aient pris les devants dès la première minute grâce à un but de Tanguy Ndombele, les Spurs ont fini par être rejoint à la marque par les Wolves lorsque Romain Saiss a trompé Hugo Lloris à la fin du match. L'équipe du nord de Londres n'a récolté que deux points lors de ses quatre derniers matches de Premier League et l'entraîneur estime qu'ils auraient dû mettre fin à leur période sans victoire après avoir pris les devants si tôt.

"Un point contre les Wolves ne serait normalement pas un mauvais résultat car ils sont un adversaire fort. Mais marquer dans la première minute et avoir le contrôle du match pour le reste et avoir 89 minutes pour marquer plus, il y a un sentiment de frustration", a-t-il déclaré à Sky Sports. "Je connais la façon dont je prépare l'équipe, je sais ce que j'ai demandé aux joueurs, je sais tout cela et je ne veux pas en dire beaucoup plus que cela".

"Je donne du crédit aux Wolves bien sûr parce qu'ils nous font pression, pression avec laquelle nous avons assez bien géré, contrôlant très bien le jeu. Mais nous n'avions pas cette ambition, ce désir d'aller plus loin". Le technicien portugais a ajouté à BBC Sport: "Je ne sais pas si nous méritions plus d'un point. Nous avons eu la meilleure chose qui puisse arriver à une équipe qui est de marquer dans la première minute".

"Nous avions le contrôle du match et avons concédé un but. Nous avons eu 89 minutes pour marquer plus de buts et nous ne l'avons pas fait. C'est très décevant, c'est comme contre Liverpool où vous contrôlez des joueurs dangereux pendant 90 minutes et concédez sur coup franc. Tanguy Ndombele a fait un bon match quand il avait de l'énergie. Je ne voulais pas que nous nous endormions profondément, j'ai mis Steven Bergwijn pour Sergio Reguilon, un nouveau Erik Lamela pour un fils fatigué Heung-Min Son", a analysé José Mourinho.

"Défendre en profondeur, ce n'est pas l'intention. Ils savent ce que je leur ai demandé à la mi-temps, s'ils ne pouvaient pas faire mieux c'est parce qu'ils ne pouvaient pas faire mieux", a conclu l'entraîneur des Spurs. Les hommes de José Mourinho accueilleront mercredi lors de leur dernier match de 2020 et accueilleront Leeds chez eux au Tottenham Stadium samedi prochain pour la première rencontre de 2021.