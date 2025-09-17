Mourinho, l'appel du pays

L'éventuel retour de Mourinho au bercail suscite de vives discussions parmi les fans et les parieurs qui scrutent attentivement l’évolution des circonstances. Pour optimiser leurs paris sur un retour potentiel, s'intéresser aux meilleurs sites de paris sportifs pourrait offrir des options stratégiques et une diversité de promotions incomparables dans le monde des paris.

Le géant de la Liga portugaise a laissé filer une avance de deux buts avant de s'incliner 3-2 lors de son premier match de Ligue des champions à domicile mardi. Lage a été immédiatement relevé de ses fonctions après le match.

Selon Fabrizio Romano, Mourinho est ouvert à un contrat avec Benfica, car il envisage un retour immédiat à la tête du club après son récent départ de Fenerbahçe. Le club portugais a déjà contacté l'ancien entraîneur de Chelsea et du Real Madrid et est actuellement en négociations avancées pour le nommer nouvel entraîneur principal.

Lage a été immédiatement limogé après avoir vu son équipe de Benfica devenir le premier club à perdre contre une équipe azerbaïdjanaise en Ligue des champions. Le Qarabag s'est retrouvé mené de deux buts en 20 minutes, mais a réalisé une remontée spectaculaire. Tout a commencé par le but de Leandro Andrade à la 30e minute, qui a permis aux visiteurs de revenir dans le match. Camilo Duran a ensuite égalisé peu après la reprise du match en seconde période, avant qu'Oleksiy Kashchuk n'inscrive le but de la victoire. Benfica a rapidement annoncé le départ de Lage après la défaite, le deuxième mandat de l'entraîneur au club ayant duré un peu plus d'un an.

Benfica veut un « entraîneur gagnant »

Le président de Benfica, Rui Costa, a annoncé le départ de Lage lors d'une conférence de presse, où il lui a été directement demandé si le club comptait recruter Mourinho. Bien que Costa n'ait pas donné de réponse directe, il a déclaré : « Le profil du prochain entraîneur devra être celui d'un "entraîneur gagnant" ».

L'ancien entraîneur de Manchester United devrait officiellement rejoindre le club dans les prochains jours, car Benfica souhaite idéalement que son nouvel entraîneur soit sur le banc pour le prochain match de championnat contre l'AVS. Mourinho a commencé sa carrière d'entraîneur-chef à Benfica en 2000, mais n'a supervisé que 11 matchs avant de démissionner pour rejoindre Uniao de Leiria.