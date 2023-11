Montpellier : Der Zakarian dézingue Nice après le match nul

Entraîneur de Montpellier HSC, Michel Der Zakarian est très furieux après le match nul contre l’OGC Nice, vendredi.

Le Stade de la Mosson a servi de cadre, vendredi soir, au match en ouverture de la douzième journée de Ligue 1 de France entre le Montpellier HSC et l’OGC Nice. Aucune des deux équipes n’a réussi à s’imposer, d’où un score nul vierge a sanctionné la partie.

Francesco Farioli n’a pas de regret

Sortis d’une victoire contre le Stade Rennais (2-0) lors de la précédente journée, les Aiglons ont été contraints au match nul (0-0) face à Montpellier, ce vendredi. Bien qu’il reste invincible et leader après ce résultat, l’OGC Nice (26 points) doit s’inquiéter de perdre sa place en faveur du Paris Saint-Germain (2e, 24 points), qui est en déplacement à Reims ce samedi 11 novembre 2023 (17 heures).

Après le match, l’entraîneur niçois, Francesco Farioli dit ne pas avoir de regret malgré le résultat. « Je n'ai de regret, ni pour le résultat ni pour la prestation. On savait que l'on jouait une équipe très forte, qui peut être très dangereuse dans certaines circonstances. On a concédé très peu d'occasions, on a joué beaucoup de ballons dans la surface adverse. Il nous a manqué d'être précis dans certaines passes. C'est un bon point, auquel on donnera de la valeur dans quelques semaines », a-t-il déclaré à l’issue de la rencontre.

Der Zakarian satisfait après le nul contre Nice

S’il voulait briser l’invincibilité de l’OGC Nice, Montpellier n’a pu faire qu’un match nul face aux Aiglons. Le technicien arménien estime que son équipe a « très bien défendu » contre Nice, qui cherchait à profiter des erreurs de ses hommes pour les punir.

« On sait que Nice veut t'aspirer pour prendre la vitesse derrière. Ils sont chiants à jouer. Pour gagner contre eux, il faut être bien tactiquement, intelligents et ne pas se livrer bêtement. On les craignait aussi sur les phases arrêtées. Mais on a très bien défendu aussi sur ces situations-là. Quand tu joues contre des grosses équipes, il faut être à l'heure et on l'a été », a déclaré Michel Der Zakarian au micro de Prime Vidéo après le match nul.

Après ce résultat, Montpellier est provisoirement 12e de Ligue 1 de France avec 12 points au compteur. C’est le quatrième match nul de la saison pour les Montpelliérains, qui comptent trois victoires et quatre défaites cette saison en championnat.