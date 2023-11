Montpellier : Der Zakarian admet la domination stérile du PSG

Battu par le Paris Saint-Germain, vendredi soir, l’entraîneur de Montpellier reconnaît quand-même la force de l’adversaire.

Le Paris Saint-Germain et Montpellier HSC étaient aux prises, vendredi soir dans le cadre du match en ouverture de la 11e journée de Ligue 1 de France. Une rencontre qui a été largement dominée par les Franciliens, qui s’imposent 3-0 devant leurs adversaires au Parc des Princes.

Michel Der Zakarian sous le charme du PSG

Le Paris Saint-Germain s’est rassuré avant son déplacement à San Siro, mardi prochain. Ceci dans le cadre de la manche retour de Ligue des champions de l’UEFA. En effet, ce vendredi, les champions de France ont étrillé leurs homologues montpelliérains lors du match en ouverture de la journée 11. Une victoire 3-0 du PSG a sanctionné la rencontre.

En conférence de presse après le match, l’entraîneur de Montpellier HSC a analysé le match perdu par son équipe. Le technicien franco-arménien a reconnu que son équipe était bien dans le jeu au tout début du match avant que les hommes de Luis Enrique ne changent la donne. « La marche était trop haute ? Oui, surtout sur la deuxième mi-temps », a d’abord admis Der Zakarian avant le tacticien de s’expliquer.

« En première mi-temps, on a quand même fait une bonne entame, sur les 10/15 premières minutes avant qu’on prenne le but mais après en deuxième mi-temps, c’était très compliqué. Je pense qu’on aurait pu mieux faire dans les trente derniers mètres, surtout techniquement dans nos choix mais après on a joué un adversaire qui était plus fort que nous ce soir, qui nous a dominé dans tous les compartiments. Collectivement, c’était compliqué, très compliqué. Ils avaient une meilleure maitrise que nous, physiquement ils ont été beaucoup plus forts que nous », a ajouté Michel Der Zakarian.

Montpellier, la meilleure équipe de Ligue 1 ?

Même si le Paris Saint-Germain a connu un succès bien mérité, le club francilien a eu de difficultés à se défaire de Montpellier. Pour l’entraîneur du club francilien, Luis Enrique, Montpellier fait partie des meilleures formations que le club de la capitale française a affrontées depuis le début de la saison.

« Notre meilleur match ? Oui, je suis heureux. Tout s'est bien passé et c'est un bon résultat. Un succès bien mérité. Les buts qu'on aime ? On aime chaque but. Montpellier est l'une des meilleures équipes et ça a été difficile quand même de gagner. J'ai vu beaucoup de choses que nous travaillons chaque semaine. De l'implication. Et ils cherchent à faire ce qu'on a préparé », a déclaré Luis Enrique après le match.