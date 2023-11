PSG : Luis Enrique étale son coup de cœur après le succès contre Montpellier

Le PSG s’est défait de Montpellier ce vendredi en ouverture de la 11e journée de Ligue 1, 3-0.

Après sa victoire contre Montpellier (3-0), l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a montré sa satisfaction vis-à-vis de son équipe et du résultat. L’Espagnol se réjouit de la physionomie de la rencontre, tant ses joueurs ont montré de très belles choses.

Luis Enrique est heureux

« Notre meilleur match ? Oui, je suis heureux. Tout s'est bien passé et c'est un bon résultat. Un succès bien mérité. Les buts qu'on aime ? On aime chaque but. Montpellier est l'une des meilleures équipes et ça a été difficile quand même de gagner. J'ai vu beaucoup de choses que nous travaillons chaque semaine. De l'implication. Et ils cherchent à faire ce qu'on a préparé », a déclaré Luis Enrique.

Enrique séduit par Lee Kang-In

Le technicien espagnol a également eu un mot à l’endroit de Lee Kang-In, auteur de son premier but en Ligue 1. « Lee ? Il est magnifique. Il est petit, mais il peut jouer partout. Il travaille défensivement et marque des buts. Il a de la personnalité et est physique. Il est complet. C'est une superbe acquisition pour le club. Et quand on a signé, on savait que c'est un joueur jeune et avec beaucoup d'avenir », a ajouté Luis Enrique, très heureux.