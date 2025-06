Monterrey - Inter Milan : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Monterrey vs Inter

La quête de Sergio Ramos ! À 39 ans, il vise une 5ème Coupe du Monde des Clubs avec Monterrey face à un Inter Milan en plein doute.

Il y a des légendes qui ne s'éteignent jamais, animées par une insatiable quête de records. À 39 ans, Sergio Ramos est de celles-ci. Pour son entrée en lice en Coupe du Monde des Clubs ce mardi à Pasadena, son équipe mexicaine de Monterrey défie l'Inter Milan. Mais au-delà du prestige de l'affiche, l'enjeu est avant tout personnel pour l'Espagnol : lancer sa conquête d'une cinquième couronne mondiale, un exploit qui le ferait entrer, seul, un peu plus dans l'histoire.

"La quinta corona", l'obsession de Don Ramos

C'est la raison principale de son exil au Mexique. Après avoir tout gagné avec le Real Madrid, dont quatre Mondiaux des Clubs, Sergio Ramos veut égaler le record absolu de cinq titres détenu par quelques-uns de ses anciens coéquipiers. Annoncé titulaire malgré une récente alerte musculaire, le défenseur andalou est le leader et l'âme de ces Rayados de Monterrey. Il a promis d'aborder ce défi "tête haute", déterminé à "montrer au monde qui sont les Rayados".

Un Inter en pleine thérapie face à ses démons

Face à cette ambition se dresse un géant blessé. L'Inter Milan peine encore à se remettre de l'humiliation subie en finale de Ligue des Champions face au PSG (5-0). Une déroute qui a provoqué le départ de l'entraîneur Simone Inzaghi et la nomination en urgence, il y a une semaine à peine, de l'ancien joueur du club, Cristian Chivu. L'ex-défenseur roumain, pur produit de l'école Mourinho avec qui il a remporté le triplé historique en 2010, a désormais la lourde mission de "tourner la page" et de reconstruire la confiance d'un groupe en plein doute.

Guardiola vs Mourinho, la revanche par procuration

Ce choc sera aussi une fascinante opposition de philosophies. Sur le banc de Monterrey, Domènec Torrent, ancien bras droit de Pep Guardiola à Barcelone et à Manchester City, prône un jeu de position audacieux. Face à lui, Cristian Chivu, l'héritier de la culture pragmatique et réactive de José Mourinho. Un duel tactique par procuration qui promet d'être intense, entre une équipe mexicaine décomplexée qui rêve d'un exploit et une formation italienne qui doit avant tout se rassurer. Pour Sergio Ramos, c'est la première étape de sa quête d'éternité.

Horaire et lieu du match Monterrey vs Inter

Le match de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA entre Monterrey et Inter se jouera au Rose Bowl à Pasadena, Californie.

Il débutera à 03h00, heure française, le mercredi 18 juin 2025.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de Monterrey

Côté Monterrey, la dernière campagne a laissé un goût amer. Une 7e place en Clausura de Liga MX et une élimination cinglante face aux Vancouver Whitecaps en Ligue des Champions CONCACAF ont sérieusement ébranlé le climat autour du club. Les supporters grondent, et la pression est déjà là.

Pour repartir de l’avant, la direction a confié les rênes à Domenec Torrent, ex-adjoint de Guardiola, qui succède à Martín Demichelis. Le technicien espagnol entend insuffler un nouveau souffle, mais devra composer sans Carlos Salcedo, son défenseur central, victime d’une grave blessure au genou.

Infos sur l'équipe de l'Inter

À l’Inter aussi, l’heure est au renouveau. Cristian Chivu, ancien défenseur du club, a pris place sur le banc après le départ de Simone Inzaghi. Mais pour sa grande première, le Roumain devra faire sans plusieurs cadres.

Hakan Çalhanoğlu, Yann Bisseck et Davide Frattesi sont tous incertains pour le premier match, leur retour de blessure ayant été retardé. Un casse-tête pour Chivu, qui devra sans doute miser sur les recrues.

Justement, Peter Sucic (Dinamo Zagreb) et Luis Henrique (OM) pourraient être lancés d’entrée. De quoi piquer la curiosité des tifosi, impatients de découvrir ce nouveau visage de l’Inter à l’échelle mondiale.

