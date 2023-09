Monaco - Nice (0-1) : Marcin Bulka raconte son exploit avec deux penalties arrêtés

L’AS Monaco s’est inclinée (0-1) devant l’OGC Nice, vendredi, en ouverture de la sixième journée de Ligue 1.

Pour le compte de la sixième journée du championnat de France, l’OGC Nice était en déplacement au Stade Louis-II. Pour ce match, les Aiglons ont pris le dessus en s’imposant sur la plus petite des marges, 0-1. Le gardien polonais de Nice, Marcin Bulka, a réalisé l’exploit en arrêtant deux penalties au cours du match.

Balogun, la poisse

Leader avant le coup d’envoi de cette première rencontre de la sixième journée de Ligue 1, l’AS Monaco vient de perdre le trône en faveur de son adversaire du vendredi soir. Invincible depuis le début de la saison en championnat de France, la formation monégasque a essuyé sa première défaite en s’inclinant (0-1) devant les Aiglons.

Lors de ce match, Monaco, qui avait la chance de plier la rencontre, n’a pas pu le faire. Les hommes de l’entraîneur Adi Hütter ont manqué deux penalties. Lancé en profondeur dans l'axe par Caio Henrique, Golovine se présente face à Bulka mais Lotomba semble déséquilibrer le Russe, qui s'effondre. Sans hésiter, l’arbitre Benoît Millot désigne le point de penalty pour Monaco (9e). Malheureusement, l’attaquant anglais rate l’occasion de marquer son premier but. Puisque Bulka choisit le bon côté (12e) et arrête le tir.

Alors qu’il avait l’occasion de se racheter, l'ancien du Stade de Reims mord la poussière une fois encore face à Bulka. Il obtient un deuxième penalty qu’il tire dans l'axe en force et du pied droit, mais le gardien de Nice repousse le ballon. Incroyable (55e).

Marcin Bulka revient sur son exploit

Alors que l’AS Monaco a eu la chance de plier le match sans pouvoir le faire, l’OGC Nice réussit à le faire dans les dernières minutes. Entré en jeu après l’heure de jeu (64e), Jéremie Boga délivre les Aiglons en toute fin de match. L’international ailier gauche ivoirien (12 capes, 01 but) ouvre son compteur buts en Ligue 1, marquant l’unique but de la rencontre à la 90e+1 pour Nice.

Bourreau de Folarin Balogun avec deux penalties arrêtés, vendredi soir, Marcin Bulkin explique comment il a réussi l’exploit. Interrogé à l’issue de la rencontre, l’ancien du PSG a fait des confidences croustillantes sur ses deux parades face au buteur américain de Monaco.

« L’équipe est le héros ce soir. C’est bien d’arrêter deux penalties à Monaco qui est un adversaire difficile. C’était un derby compliqué, plus qu’un simple match pour nous. J’ai réussi à faire du mieux possible pour ne pas encaisser de buts. Il faut profiter, ça n’arrive pas tous les week-ends. Je n’ai pas étudié les penalties de Balogun, j’ai agi par pur instinct. Je sais qu’il avait raté le même contre nous la saison passée. Il avait tiré au même endroit que son premier penalty ce soir. A la fin, je l’ai bien analysé et ça m’a donné confiance pour le deuxième. Mentalement, c’est difficile pour un attaquant je pense », a-t-il raconté.

Avec la victoire (0-1) du vendredi soir, l’OGC Nice prend provisoirement la tête du classement de Ligue 1 avec 12 points devant Monaco (2e, 11 points). Ceci en attendant les matchs de Brest (3e, 10 points) et Marseille 4e, 9 points).