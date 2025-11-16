Mohamed Salah, la déchéance

L'équipe d'Arne Slot a rencontré des difficultés croissantes tout au long de la saison, entre l'intégration de nouveaux joueurs, des performances décevantes et des blessures à répétition. Elle est largement distancée dans la course au titre de Premier League et Hutchison est convaincu qu'il n'existe qu'une seule solution à ses problèmes.

Les Reds en difficulté en ce début de saison

La baisse de régime de Salah et les performances décevantes des nouvelles recrues offensives comme Florian Wirtz et Alexander Isak ont largement contribué aux difficultés rencontrées par les Reds depuis le début de la saison. La productivité de Salah a chuté de manière significative, ses tirs et ses touches de balle dans la surface ayant presque diminué de moitié, une situation aggravée par le départ de son partenaire historique, Trent Alexander-Arnold. Quant à Wirtz, il n'a toujours pas inscrit de but ni délivré de passe décisive en Premier League et s'adapte encore au rythme et à l'intensité du football anglais.

Isak, arrivé de Newcastle pour un montant record, n'a pas non plus réussi à s'imposer, son temps de jeu étant limité par des blessures récurrentes. Quant à Hugo Ekitike, malgré des moments prometteurs, son irrégularité après des débuts encourageants souligne les difficultés de l'attaque à trouver sa cohésion. Hutchison, qui a disputé 45 matchs de championnat avec le club d'Anfield entre 1991 et 1994, estime que Salah devrait se mettre en retrait et laisser la place aux nouveaux venus.

Hutchison a déclaré : « La discussion délicate concernera des joueurs comme Mo Salah, car il est possible d'intégrer Ekitike, Isak et Wirtz dans la même équipe, mais cela signifie qu'il n'y a plus de place pour Salah. On peut aligner Kerkez à gauche et Bradley à droite en tant que latéraux. Ensuite, on a Szoboszlai et Gravenberch au milieu de terrain. En y regardant de plus près, toutes les équipes de Premier League rêveraient d'avoir Wirtz, Isak et Salah. Le défi pour Slot est maintenant de trouver la formule pour intégrer ces trois joueurs dans le même onze de départ, avec Ekitike, car on ne peut pas dépenser autant d'argent pour Wirtz, Isak et Ekitike et leur demander de se battre pour une place dans l'équipe. »

Il a ajouté : « Ils doivent être titulaires dès maintenant. Je serais très tenté de les faire jouer tous les trois jusqu'à la fin de la saison, le temps qu'ils retrouvent leur forme, marquent des buts, développent une bonne cohésion et améliorent ainsi le classement. Je sais que le chemin est long d'ici la fin de saison, mais ce sera l'équipe et les joueurs de Liverpool à l'avenir. C'est ce que je privilégierais. Le sujet délicat est donc de savoir pourquoi et comment on ne réintègre plus Mo Salah dans cette équipe. La Coupe d'Afrique des Nations serait peut-être l'occasion de tenter le coup ! »