MLS - Le match DC United-Toronto reporté

Deux joueurs sont suspectés d'être infectés par le coronavirus, contraignant la MLS à reporter la rencontre.

Décidément, la reprise est bien compliquée pour la , alors que les différentes franchises sont réunies depuis cette semaine dans la bulle de Dysney World à Orlando pour une reprise jouée sous forme de tournoi condensé en cinq semaines.

Plusieurs équipes ont déjà été touchées par le Covid-19 et contraintes de déclarer forfait, comme Nashville ou Dallas. Ce dimanche, c'est la rencontre prévue entre DC United et Toronto qui a dûe être reportée en raison de deux cas suspencts parmi les joueurs, comme l'a annoncé la Ligue.

"Conformément aux protocoles de santé et de sécurité de la ligue, les clubs sont testés la veille de chaque match. Les résultats des tests d'hier [samedi] pour le D.C. United et le ont produit un premier cas positif non confirmé de COVID-19 pour un joueur et un test non concluant pour un autre joueur", a écrit la MLS dans un communiqué.

MLS postpones Toronto FC vs. DC United match.



📝: https://t.co/pWgmPbVdod pic.twitter.com/D45sKYXqZ9 — Major League Soccer (@MLS) July 12, 2020

"En raison de l'heure d'arrivée des clubs à Orlando, le protocole de la ligue prévoit de refaire les tests des deux équipes ce matin [dimanche] et d'attendre les résultats de ces tests avant de jouer le match."