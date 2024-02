MLS : Début en fanfare pour Lionel Messi et Luis Suarez

L’Inter Miami était face au Real Salt Lake, ce jeudi, à l’occasion de la 1ere journée de la Major League Soccer.

La Major League Soccer a ouvert ses portes cette nuit pour le compte de la saison 2024. En effet, l’Inter Miami était l’hôte du Real Salt Lake pour l’ouverture des matchs de la première journée au Lockhart Stadium.

Inter Miami débute par un succès

Après un stage de préparation compliqué, l’Inter Miami était de retour sur les pelouses cette nuit pour son premier match officiel de la nouvelle saison. Et c’est le début dont rêve la formation floridienne en championnat. Puisque celle-ci s’est imposée sur le score de 2-0 devant le Real Salt Lake.

Anciens coéquipiers au FC Barcelone, Lionel Messi et Luis Suarez ont animé la nuit du côté de Lockhart Stadium. S’il manquait un nom pour dire qu’il s’agissait de l’ancien trio d’attaque du Barça, c’est Neymar. Là, on parlerait de MSN. Mais le N est du côté de l’Arabie Saoudite, revenu obèse en club après plusieurs mois d’absence en raison d’une blessure.

L'article continue ci-dessous

Getty Images

Messi et Suarez, comme au bon vieux temps !

Les anciens du Barça, notamment Luis Suarez, Lionel Messi, Sergio Busquets et Jordi Alba, étaient tous titulaires pour ce premier match de la saison régulière de l’Inter Miami. Et la différence a été faite. D’abord, Lionel Messi délivré une passe décisive pour Robert Taylor (39e) dont la frappe a été mal appréhendée par le gardien adverse Zac MatMath. C’était ainsi l’ouverture du score pour les locaux, qui ont gardé l’avantage à la pause (1-0).

Après plusieurs occasions vendangées en seconde mi-temps, le champion du monde en titre a de nouveau initié l’action du deuxième but d’une accélération dans le rond central avant un relais - comme au bon vieux temps du Barça, vers Luis Suarez qui a trouvé Diego Gomez, ce dernier qui marque le but du 2-0 (83e).

Getty Images

Ebloui par la performance de l’Argentin, l’entraîneur de l’Inter Miami n’a pas manqué d’encenser son numéro 10. « Il avait l’air libre, en forme et a fait preuve d’une grande rapidité », a commenté Gerardo « Tata » Martino après le match. De son côté, Luis Suarez s’est aussi réjoui de la prestation du groupe. « Il n'y a pas de meilleure ambition et de meilleur désir que de rejoindre une équipe qui a remporté son premier titre l'année dernière et d'essayer de remporter la MLS. C'est le désir, le défi que moi et toute l'équipe devons pouvoir gagner. Ce titre au niveau du club serait très important en MLS », a déclaré l’Uruguayen à l’issue de la rencontre.