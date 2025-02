Milan - Inter (1-1), Milan y a cru, l’Inter a tenu : un derby renversant !

Mené jusqu'à la 93e minute, l’Inter a arraché un nul in extremis face au Milan grâce à De Vrij. Un derby haletant qui relance la course au titre !

Dans un San Siro en fusion, le Milan AC a bien cru arracher une victoire de prestige face à son rival intériste. Reijnders, clinique juste avant la pause, pensait offrir aux Rossoneri un succès inespéré. Mais l’Inter, dominateur mais longtemps maladroit, n’a jamais cessé d’y croire et a fini par arracher un égaliseur au bout du temps additionnel. De Vrij, d’un coup de casque rageur, a gelé les espoirs milanais à la 93e minute.

Une première mi-temps à l’italienne

Le derby della Madonnina a offert un scénario haletant, entre frustration nerazzurra et opportunisme milanais. L’Inter a frappé, touché du bois trois fois, vu trois buts annulés, mais a longtemps buté sur un mur infranchissable. De son côté, le Milan a joué avec discipline, laissant peu d’espace et procédant par contres.

Et c’est Tijjani Reijnders qui a fait basculer le match juste avant la pause. Sur une perte de balle de Calhanoglu, le Milan joue vite. Théo Hernandez lance Leão côté gauche, son centre rasant est mal repoussé par Sommer, et Reijnders, en embuscade, envoie une frappe sous la barre. Un coup parfait, qui a laissé les Nerazzurri groggys à la mi-temps.

Un Inter imprécis, un Milan trop recroquevillé

Au retour des vestiaires, Inzaghi lance tout son arsenal offensif. L’Inter pousse, l’Inter presse, mais la finition n’y est pas. Mkhitaryan et Lautaro butent sur Maignan, Thuram trouve le poteau, et Dimarco voit son but refusé pour hors-jeu.

Face à cette pression, le Milan recule, beaucoup trop. Walker et Tomori s’arrachent en défense, mais les vagues bleues se multiplient. Une frappe enroulée de Barella frôle le montant, tandis que Thuram, encore lui, voit sa tête heurter une nouvelle fois le poteau. Le Milan tient, mais pour combien de temps ?

Le réveil de Zalewski, le salut de De Vrij

Les minutes s’égrènent, et l’Inter semble à court d’idées. Jusqu’à ce coup de génie de Zalewski. Fraîchement entré, l’ex-Romain s’amuse de Walker et envoie un centre parfait au second poteau. Là, De Vrij s’élève plus haut que tout le monde et catapulte le ballon dans les filets de Maignan. 1-1, 93e minute, explosion dans le camp nerazzurro !

Les Milanais s’écroulent, laissent filer deux points qu’ils pensaient tenir. L’Inter ne s’est jamais affolé et a fini par être récompensée de sa persévérance.

Un match nul qui fait le bonheur de… Naples

Si ce derby a livré une bataille épique, il laisse finalement les deux équipes frustrées. Le Milan perd une occasion en or de revenir à hauteur, tandis que l’Inter peut regretter son manque de réalisme. Et au final, c’est Naples qui sourit, seul en tête du championnat.

Ce derby a encore une fois prouvé une chose : rien n’est jamais fini tant que l’Inter est debout.