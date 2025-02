AC Milan - Inter Milan : Où regarder le match, streaming gratuit, TV et compos probables

Milan AC vs Inter

Milan et l’Inter s’affrontent dans un derby crucial. L’Inter veut reprendre l’ascendant, Milan vise une 3e victoire cette saison face à son rival.

Un mois après une finale de Supercoupe d’Italie épique en Arabie saoudite, l’AC Milan et l’Inter se retrouvent ce dimanche pour un Derby della Madonnina plus conventionnel à San Siro. L’Inter vise un succès crucial dans la course au Scudetto, tandis que les Rossoneri espèrent s’offrir une troisième victoire cette saison contre leur rival.

Milan veut confirmer sa suprématie dans le derby

Vainqueur de l’Inter 2-1 en Serie A en septembre, Milan a mis fin à une série noire face aux Nerazzurri. Plus récemment, les hommes de Sergio Conceição ont renversé l’Inter en Supercoupe d’Italie, brisant les espoirs de quadruplé de leur voisin avec une remontée spectaculaire conclue par Tammy Abraham.

Depuis cette victoire, Milan affiche des résultats en dents de scie. Battus 2-0 par la Juventus, les Rossoneri ont réagi en s’imposant en Ligue des Champions contre Gérone, avant un scénario fou contre Parme (3-2), où Chukwueze et Reijnders ont marqué en toute fin de match.

Mais le revers face au Dinamo Zagreb en C1 (2-1) complique leur parcours européen : ils devront battre Feyenoord en barrage pour espérer rejoindre les huitièmes de finale. Avant cela, Conceição tentera de devenir le deuxième entraîneur milanais en 35 ans à remporter ses deux premiers derbies.

L’Inter en pleine confiance pour reprendre l’ascendant

Si Milan doit se battre pour son avenir en Ligue des Champions, l’Inter a validé sa qualification en dominant Monaco (3-0) grâce à un triplé de Lautaro Martinez. Le capitaine interiste est en grande forme, ayant également marqué lors du large succès 4-0 face à Lecce en championnat.

Avec 55 buts inscrits en Serie A, l’Inter réalise son meilleur début de saison offensif depuis 1961. Mais c’est surtout en défense que l’équipe de Simone Inzaghi impressionne, avec huit matchs européens disputés pour un seul but encaissé et sept clean sheets consécutifs à l’extérieur en Serie A.

Les Nerazzurri peuvent égaler le record national du Milan de 1994 avec une huitième clean sheet d’affilée à l’extérieur. Et surtout, ils veulent reprendre l’ascendant sur leur rival, après deux défaites frustrantes cette saison.

Dans une Serie A dominée par Naples et l’Inter, ce derby s’annonce comme un tournant majeur pour les deux clubs milanais. L’Inter veut asseoir sa position de prétendant au titre, tandis que Milan cherche à sauver sa saison en jouant les trouble-fêtes.

Ci-dessous, GOAL vous apporte tout ce que vous devez savoir sur la façon de regarder, y compris la chaîne TV, les détails du streaming et plus encore.

Sur quelle chaine regarder AC Milan - Inter ?

La rencontre entre la Juventus et l'AC Milan, prévue ce samedi 18 janvier à partir de 18h, n'est diffusée sur aucune chaine française. En revanche, il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme de L'Equipe, L'Equipe Live Foot.

D'autres chaines diffusent cette partie à l'étranger. En Suisse, c'est Sunrise TV qui retransmet la partie tandis qu'en Belgique c'est disponible sur DAZN ou PlaySports. La chaine polonaise Eleven Sports 1 et le groupe portugais Sports TV proposent aussi cet évènement (Sports TV 3). Dans la région MENA, le duel est diffusé sur la chaine émiratie AD Sports Premum 1. Des chaines et applis qui peuvent être visibles en France grâce à un VPN.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder des matchs via votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match AC Milan vs Inter

Serie A - Serie A Giuseppe Meazza

Le match de Serie A entre l'AC Milan et l'Inter se jouera au San Siro à Milan, en Italie.

Il débutera à 18h, heure française ce dimanche 2 janvier.

Infos des équipes et groupes

Infos de l'équipe AC Milan

Kyle Walker est récemment arrivé pour résoudre les problèmes de latéral droit de l’AC Milan, et l’international anglais pourrait être directement plongé dans l’intensité d’un derby milanais.

Sergio Conceição n’a pas beaucoup de choix, Emerson Royal étant blessé et Davide Calabria ayant quitté le club après une altercation très médiatisée avec son entraîneur avant de rejoindre Bologne. Mercredi, c’est Fikayo Tomori qui a dû dépanner à ce poste.

Par ailleurs, le milieu de terrain Youssouf Fofana sera suspendu, tandis qu’Alvaro Morata pourrait quitter le club. Milan devra aussi composer sans Malick Thiaw, Ruben Loftus-Cheek et Alessandro Florenzi, toujours indisponible de longue date.

Infos de l'équipe de l'Inter

Côté Inter, les incertitudes concernent Hakan Calhanoglu (mollet) et Francesco Acerbi (ischio-jambiers), mais seul Joaquin Correa est d’ores et déjà forfait.

Simone Inzaghi, qui a aligné son équipe-type en milieu de semaine, ne devrait pas procéder à de nombreux changements. Lautaro Martinez, en grande forme, sera associé à Marcus Thuram en attaque.

Avec neuf buts en Serie A cette saison, "El Toro" peut atteindre la barre des dix réalisations pour la sixième saison consécutive, et devenir le troisième joueur de l’Inter à inscrire 10 buts face à Milan toutes compétitions confondues.

Sur le côté droit des Nerazzurri, Denzel Dumfries pourrait être un danger supplémentaire, lui qui a marqué lors de ses trois dernières apparitions en championnat.

La forme des deux équipes

Confrontations directes

Classement