Mike Maignan meilleur gardien du monde ? L'avis tranché de Bernard Lama et de Mickaël Landreau

Mike Maignan est-il le meilleur gardien du monde ? Anciens portiers du PSG et des Bleus, Bernard Lama et Mickaël Landreau jugent leur successeur.

Ce mercredi 10 mai 2023, l'AC Milan reçoit l'Inter Milan en demi-finale aller de la Ligue des champions. Si l'AC Milan s'est hissé dans le dernier carré, elle le doit en partie aux prouesses de son gardien de but : Mike Maignan.

A 27 ans, Mike Maignan, qui est aussi le gardien de l'équipe de France, réalise l'une de ses meilleures saisons si ce n'est la meilleure à l'image de son incroyable parade lors d'Irlande-France.

Pour Lama, Maignan est le meilleur gardien au monde

Avant le derby milanais, Bernard Lama, ancien portier des Bleus, a estimé dans les colonnes de L'Equipe que Mike Maignan était aujourd'hui le gardien n°1 au monde : « Donnez-moi un meilleur gardien que lui ? Au Milan, il est régulièrement décisif. Il suffit de voir le nombre de buts encaissés, c'est le juge de paix. Contre Naples à l'aller (1-0, le 12 avril), en quarts de finale de la Ligue des champions, il sort une tête… »

Bernard Lama, qui a fait les beaux jours du PSG dans les années 90, ne comprend toujours pas comment son ancien club a pu laisser filer Mike Maignan : « Le PSG l'a presque foutu dehors (en 2015), comme il l'a fait avec d'autres. On se demande où est la politique du club, ils auraient dû le prêter à Lille, faire comme le Bayern avec Alexander Nübel (Monaco) et voir ensuite ce que ça donne, comme pour Alphonse Areola. Et si le gars sort du lot, on le récupère au lieu d'aller acheter un gardien et se planter. Au Milan, il a performé illico. »

Landreau place Maignan dans le Top 5 mondial

Le jugement de Bernard Lama sur Mike Maignan est partagé par un ancien gardien du PSG et de l'équipe de France : Mickaël Landreau. Interrogé par Le Parisien sur le niveau de Mike Maignan, Landreau l'encense : « Est-ce que je le classe parmi les meilleurs gardiens au monde pour les penalties ? Sans hésiter, oui. Et il figure dans mon top 5 des meilleurs gardiens de la planète. »

