Micoud provoque Mbappé : "Je n'oublierai pas ces attitudes !"

Ancien meneur de jeu des Bleus, Johan Micoud n’a pas été tendre envers Kylian Mbappé sur son comportement post-Classique.

Remplacé lors du match Classique contre l’Olympique de Marseille au Vélodrome (victoire du PSG 0-2), dimanche, Kylian Mbappé aurait aimé jouer toute la rencontre. En effet, tout juste après le match, le joueur a fait un post sur les réseaux sociaux, qui a fait beaucoup parler.

Mbappé s’attire la foudre après OM-PSG

Juste après le coup de sifflet final du match entre Marseille et Paris, le joueur de 25 ans a mis une photo de lui la tête basse, le brassard en main et quittant la pelouse du Vélodrome sous une pluie battante. L’on peut affirmer sans risque de se tromper que par ce geste, l’ancien Monégasque exprimait son mécontentement, même s’il n’y avait aucun message écrit accompagnant cette photo.

Un geste qui a fait beaucoup parler les acteurs et fans du cuir rond. Selon Daniel Riolo, Kylian Mbappé méritait bien d’être remplacé par Luis Enrique. Toutefois, le journaliste estimait qu’il aurait pu rester un peu plus.

Micoud descend Mbappé

A l’instar de plusieurs acteurs du football, l’ancien international milieu offensif français, Johan Micoud (17 capes, 1 but), estime que le comportement de Kylian Mbappé n’était pas agréable. Pour l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux, l'attitude de Mbappé n'est pas digne d'un leader. L'ancien de Werder Brême veut quand même attendre la double confrontation contre le FC Barcelone pour juger le capitaine des Bleus.

« On parle uniquement de sa sortie et non de ce qu’il a fait ou ce qu’aurait pu faire au club. Et il va y avoir un moment très important pour moi afin de voir s’il part en beauté ou pas : c’est le quart de finale de Ligue des Champions. Pour moi, il faut qu’il réussisse ces deux matches-là. Car s’il les rate et qu’ils sont éliminés, ça sera une mauvaise sortie. Si ça se passe bien, la majorité des gens oublieront son attitude et le saluer à son départ. Mais moi je n’oublierai pas. Car ce qu’il démontre depuis quelques semaines ce n’est vraiment pas l’attitude d’un capitaine », a déclaré Micoud sur La Chaine l’Equipe.

Par ailleurs, Micoud s’inquiète pour l’avenir de Kylian Mbappé, qui est annoncé avec insistance vers le Real Madrid. « Si ça va impacter le moral des Parisiens ? Je n’ai pas d’avis là-dessus. Mais, je me pose la question sur le club qui va l’accueillir. Franchement, les mecs (les dirigeants du Real, Ndlr) ne se posent pas de questions sur un joueur avec cet esprit-là ? Après, il ne le fera peut-être pas là-bas. Si j’étais président d’un club, je lui poserai la question au moment de le recruter », a-t-il ajouté.